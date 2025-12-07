Неандертальцы носили кожаную одежду 7.12.2025, 21:57

Она изготовлялась с помощью необычных инструментов.

Новое открытие предполагает, что древние родственники человека были не только хорошими охотниками, но и искусными мастерами.

Неандертальцы, возможно, расхаживали в кожаной одежде с подходящими к ней сумочками более 100 000 лет назад. Обнаружение костяного орудия, использовавшегося для снятия шкур с убитых животных предполагает, что неандертальцы были мастерами по снятию шкур с животных и использовали шкуры для изготовления прочных, водонепроницаемых вещей. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые обнаружили костяное орудие на стоянке Абри-дю-Марас во Франции, которая служила неандертальцами летним охотничьим лагерем примерно 105 000–132 000 лет назад. Из года в год неандертальцы возвращались на это место каждое лето и охотились на оленей и диких лошадей. Вероятно, при разломе бедренной кости оленя для доступа к костному мозгу древние охотники получили важный инструмент.

Анализ следов износа, обнаруженных на фрагменте кости оленя позволил ученым сделать предположение, что эти следы не соответствуют абразивному воздействию, такому как соскабливание шкур. Напротив, эти следы в значительной степени соответствуют следам, которые образуются при многократном контакте с мягкими тканями.

Экспериментальная реконструкция показала, что характер износа кости, скорее всего, был обусловлен снятием шкуры, что подтверждается современными этнографическими данными. Например, алгонкинские народы в Северной Америке предпочитают использовать не измененные фрагменты костей оленей для снятия шкур с животных. Дело в том, что эти кости можно легко вставить между шкурой и мясом, не прокалывая и не повреждая шкуру.

Поэтому ученые пришли к выводу, что неандертальцы использовали этот фрагмент кости оленя для снятия шкур с других животных. Исследователи считают, что сильно сглаженные края костяного орудия указывают на то, что оно использовалось для снятия шкур в течение длительного периода. Это значит, что это орудие входило в набор инструментов, который неандертальский охотник брал с собой в многочисленные походы в течение времени пребывания на стоянке.

Использование такого орудия указывает на то, что неандертальцы очень старательно избегали прокалывания шкур животных. Это значит, что они, вероятно, использовали эти шкуры для изготовления водонепроницаемой кожаной одежды и сумок.

Ученые обнаружили на месте древней стоянки также нити, изготовленные более поздними неандертальцами. Это подтверждает идею о том, что неандертальцы не только бережно обрабатывали шкуры, но и обладали возможностями для изготовления прочных и функциональных кожаных изделий, говорят исследователи.

