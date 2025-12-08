34 года назад был упразднен СССР 2 8.12.2025, 8:28

8 декабря 1991 года в резиденции «Вискули» были подписаны Беловежские соглашения.

Беловежское соглашение положило конец истории Союза Советских Социалистических Республик. О прекращении его существования объявили лидеры тех советских республик, которые в 1922 году его и учредили. От Беларуси соглашение подписали председатель Верховного Совета Станислав Шушкевич и премьер-министр Вячеслав Кебич.

21 декабря, в Алматы главы 11 бывших союзных республик (кроме балтийских стран и Грузии) подписали протокол, в котором подчеркнули, что Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина на равноправных началах образуют Содружество Независимых Государств.

Участники встречи приняли декларацию, подтвердившую приверженность бывших союзных республик сотрудничеству в различных областях внешней и внутренней политики, провозгласившую гарантии выполнения международных обязательств бывшего СССР.

В декабре 1993 года к СНГ присоединилась Грузия, покинувшая его в 2009 году после вооруженного конфликта с Россией.

Диктор Беларуси Алексндр Лукашенко неоднократно высказывал сожаление из-за подписания Беловежских соглашений и критиковал руководителей Беларуси, Украины и России, поставивших свои подписи под историческим документом. Местнахождение его оригинала неизвестно.

«Последний раз я видел оригинал Беловежского соглашения, когда его подписывал, — рассказывал ранее первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич. — Больше я его не видел. Знаю, что на русском языке была факсимильная копия, то есть ксерокопия, которую потом пролистывал в документах. Но я исхожу из того, что на момент подписания Беловежского соглашения его депозитарием, то есть хранителем, выступал МИД Беларуси. Но вопрос — кто и почему вел себя безалаберно? — У меня пока без ответа…»

Поскольку Соглашение о создании СНГ было опубликовано в официальных изданиях, зарегистрировано после его ратификации в парламенте в установленном порядке, оно и сегодня, несмотря на отсутствие подлинного текста у депозитария, не утратило юридической силы со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями.

