Лукашенко прервал свое турне из-за проблем со здоровьем

Лукашенко прервал свое турне из-за проблем со здоровьем12
- 8.12.2025, 10:12
Глава МИД Беларуси сообщил, что посещение ряда стран пришлось отложить.
Глава МИД Максим Рыженков рассказал, как планировалось длительное турне Лукашенко.
Узурпатор вернулся из 12-дневного турне 7 декабря. Он посетил Кыргызстан, Мьянму, Алжир и дважды Оман. При этом переговоры в последней стране выглядели странно и полусекретно.
Рыженков рассказал СТВ, что такой маршрут составить было сложно. В том числе из-за проблем со здоровьем узурпатора.
«С чего начинать? Как совместить страны? Это очень сложный вопрос. Вопрос очень сложный и для протокола (протокольной части), и в политическом плане. Вы абсолютно правы, когда говорили, что для некоторых стран имеет значение, когда ты приезжаешь в регион — куда поедешь первым.
Некоторые претендуют, чтобы ехали только к ним. Другие страны, у которых, может быть, отношения не очень хорошие между собой с теми странами, куда мы едем, тоже не очень хотели бы, чтобы мы прилетали к ним из недружелюбной страны либо улетали от них в недружелюбную страну», — отметил Рыженков.
Но еще один важный момент — это здоровье 71‑летнего диктатора. МИД сейчас вынужден отталкиваться и от этого вопроса.
«Мы же понимаем, что наш «президент» хоть и железный, но он все равно человек. Поэтому нам нужно выполнить еще минимальные вещи, связанные с каким-то небольшим отдыхом для него, чтобы часовые пояса не были слишком драматичны для здоровья. Чтобы была возможность подготовиться к каждой встрече, чтобы не было большой разницы в климатических каких-то вещах», — поделился Рыженков.
Глава МИД добавил, что в турне планировались еще несколько стран. Называть он их не стал, но отметил, что их перенесли на первый квартал следующего года.