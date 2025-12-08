Лукашенко прервал свое турне из-за проблем со здоровьем 12 8.12.2025, 10:12

10,450

Глава МИД Беларуси сообщил, что посещение ряда стран пришлось отложить.

Глава МИД Максим Рыженков рассказал, как планировалось длительное турне Лукашенко.

Узурпатор вернулся из 12-дневного турне 7 декабря. Он посетил Кыргызстан, Мьянму, Алжир и дважды Оман. При этом переговоры в последней стране выглядели странно и полусекретно.

Рыженков рассказал СТВ, что такой маршрут составить было сложно. В том числе из-за проблем со здоровьем узурпатора.

«С чего начинать? Как совместить страны? Это очень сложный вопрос. Вопрос очень сложный и для протокола (протокольной части), и в политическом плане. Вы абсолютно правы, когда говорили, что для некоторых стран имеет значение, когда ты приезжаешь в регион — куда поедешь первым.

Некоторые претендуют, чтобы ехали только к ним. Другие страны, у которых, может быть, отношения не очень хорошие между собой с теми странами, куда мы едем, тоже не очень хотели бы, чтобы мы прилетали к ним из недружелюбной страны либо улетали от них в недружелюбную страну», — отметил Рыженков.

Но еще один важный момент — это здоровье 71‑летнего диктатора. МИД сейчас вынужден отталкиваться и от этого вопроса.

«Мы же понимаем, что наш «президент» хоть и железный, но он все равно человек. Поэтому нам нужно выполнить еще минимальные вещи, связанные с каким-то небольшим отдыхом для него, чтобы часовые пояса не были слишком драматичны для здоровья. Чтобы была возможность подготовиться к каждой встрече, чтобы не было большой разницы в климатических каких-то вещах», — поделился Рыженков.

Глава МИД добавил, что в турне планировались еще несколько стран. Называть он их не стал, но отметил, что их перенесли на первый квартал следующего года.

