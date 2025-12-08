Названы страны–лидеры по экспорту алкоголя 2 8.12.2025, 10:48

Кто преуспел?

Опубликован список стран – лидеров по экспорту алкоголя.

Водка

Если говорить о «беленькой», то главным мировым ее экспортером оказалась… Швеция. Такие данные приводит UN Comtrade.

В прошлом, 2024 году, поставки этого алкогольного напитка на внешний рынок принесли стране около $493,2 млн.

Также в топ-5 самых крупных поставщиков водки вошли:

Франция ($458,5 млн)

США ($305,4 млн)

Польша ($224,6 млн)

Ирландия ($213,6 млн).

Виски

Лидер по этому виду алкоголя относительно очевиден. И это Великобритания. Она заработала на экспорте виски в 2024 году около $7,02 млрд.

Что интересно, наибольший вклад в лидерство этого крепкого алкогольного напитка внесла Шотландия. Так, экспорт шотландского виски в 2024-м по сравнению с показателями 2019 года вырос на 10% в денежном выражении и на 7% по объему.

Также в пятерку крупнейших поставщиков виски вошли США ($1,53 млрд), Ирландия ($1,13 млрд), Сингапур ($997,2 млн) и Франция ($447 млн).

Ром

По поставкам этого алкоголя первая строчка топа досталась Италии – $224,1 млн по итогам 2024-го.

Второе место взяла Франция ($145,2 млн), третье – США ($138,7 млн). Замкнули топ Нидерланды ($127,8 млн) и Доминикана ($118,8 млн).

Джин

На экспорте джина и можжевеловой настойки больше всех снова заработала Великобритания ($672,4 млн).

В топ крупнейших поставщиков также вошли:

Германия ($109,9 млн)

США ($97,5 млн)

Испания ($81,2 млн)

Франция ($67,9 млн).

Вино

На очереди вино. И снова очевидный лидер – Франция. По итогам 2024 года страна заработала на этом виде алкоголя около $12,67 млрд.

Также, по информации проекта World's Top Exports, в пятерке лидеров – Италия ($8,81 млрд), Испания ($3,16 млрд), Австралия ($1,80 млрд) и Чили ($1,62 млрд).

Пиво

Пивная золотая медаль рейтинга отошла Мексике. Поставки пенного напитка на внешние рынки принесли государству около $6,50 млрд.

Второе место заняли Нидерланды ($1,80 млрд), третье – Бельгия ($1,75 млрд), следом идут Германия ($1,34 млрд) и Великобритания ($611,3 млн).

