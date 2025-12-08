Литву снова атаковали метеозонды из Беларуси

Литву снова атаковали метеозонды из Беларуси1
- 8.12.2025, 11:16
Гибридные атаки режима Лукашенко продолжаются.
Литовские правоохранители изъяли четыре воздушных шара, которые использовались для перевозки белорусских контрабандных сигарет, во время рейдов в приграничных районах.
Об этом сообщило в понедельник, 8 декабря, управление полиции, пишет LRT.
Как отмечается, с 24 ноября полиция, Государственная пограничная служба, Таможенная криминальная служба и Военная полиция Литвы проводят рейды в приграничных районах страны.
За это время эти силы изъяли 33 воздушных шара и почти 73 тысячи пачек контрабандных сигарет.
В частности, в понедельник, 8 декабря, стало известно, что в приграничных районах Литвы изъяли четыре воздушных шара.