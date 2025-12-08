Литву снова атаковали метеозонды из Беларуси 1 8.12.2025, 11:16

1,046

Фото: VSAT

Гибридные атаки режима Лукашенко продолжаются.

Литовские правоохранители изъяли четыре воздушных шара, которые использовались для перевозки белорусских контрабандных сигарет, во время рейдов в приграничных районах.

Об этом сообщило в понедельник, 8 декабря, управление полиции, пишет LRT.

Как отмечается, с 24 ноября полиция, Государственная пограничная служба, Таможенная криминальная служба и Военная полиция Литвы проводят рейды в приграничных районах страны.

За это время эти силы изъяли 33 воздушных шара и почти 73 тысячи пачек контрабандных сигарет.

В частности, в понедельник, 8 декабря, стало известно, что в приграничных районах Литвы изъяли четыре воздушных шара.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com