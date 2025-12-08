The Guardian: Коллапс экономики России грозит падением Путина после отказа от сделки Трампа 8.12.2025, 16:31

Война против Украины катастрофически ударила по обычным россиянам.

Война против Украины катастрофически ударила по обычным россиянам, а экономическая и социальная ситуация в стране продолжает ухудшаться. Российская экономика, зависящая от экспорта нефти и газа, переживает резкое падение доходов — на 27% по сравнению с прошлым годом. Инфляция достигла 8%, ставки превышают 16%, бюджетный дефицит растет, а инвестиции падают. Цены на стратегические импортные товары выросли на 122%, а проживание войны обходится россиянам все дороже, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне этого Украина продолжает успешно наносить удары по ключевой инфраструктуре и нефтяным объектам России, что вызывает перебои с топливом и усиливает экономическое давление. Российские компании «Роснефть» и «Лукойл» теряют рынок в Азии, включая Китай, из-за санкций.

Попытки России демонстрировать военные успехи не скрывают реального положения, за почти четыре года войны Москва так и не смогла подчинить Украину, а потери среди российских войск превышают миллион человек.

Отказ Путина принять предложенную президентом США Дональдом Трампом сделку, которая могла бы смягчить экономический кризис и гарантировать временное мирное решение, лишь усугубляет ситуацию. Сейчас Кремль сталкивается с растущим социальным напряжением, внутренними конфликтами элит и угрозой демографического коллапса.

Эксперты Лондонской школы экономики предупреждают, что ухудшение экономических условий усилит внутренние конфликты и социальную нестабильность. Война, финансируемая за счет народа, временно скрывает системные проблемы, но кризис может привести к масштабному социальному взрыву.

Международные аналитики считают, что единственный способ помочь Украине и ускорить завершение войны — это поставки оружия, использование замороженных российских активов для восстановления Украины, строгие санкции и скоординированные действия Европы и НАТО.

