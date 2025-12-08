Как правильно вешать елочные игрушки 8.12.2025, 18:26

Простой трюк удивил тысячи пользователей.

Блогер Глеб Бойко показал простой, но неизвестный большинству способ правильно вешать елочные украшения. Его видео удивило пользователей, которые признались, что всю жизнь украшали новогоднее дерево неправильно.

Украинский блогер Глеб Бойко поразил соцсети простым, но довольно революционным лайфхаком по новогоднему декору. Его видео в TikTok набрало тысячи реакций, а в комментариях люди дали волю воспоминаниям и шуткам.

По мнению блогера, большинство людей всю жизнь вешают украшения неправильно, используя ниточки или скрепки.

«Могу поспорить, что 90% из вас только сейчас узнают, что на елочные украшения не нужно вешать никаких дополнительных ниточек или скрепок. Все уже давно придумано за нас», — сказал он в видео.

Далее блогер показал, как делать правильно. Он снял верхнее крепление с шарика, надел его непосредственно на ветку елки, а затем вернуть крепление на место. Просто, быстро — и держится надежно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com