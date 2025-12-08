Ложь Путина о захвате Покровска рассыпается 2 8.12.2025, 19:47

1,966

Город держится, продвижение ВС РФ замедлилось.

Прошла неделя с того дня, как диктатор РФ Путин публично объявил о захвате украинского Покровска. Силы обороны Украины до сих пор удерживают часть города под контролем, а у ВС РФ на этом участке наметилось истощение, пишет dialog.ua.

Влиятельный OSINT-проект DeepState подтверждает, что Силы обороны Украины присутствуют в северной и восточной части Покровска. Около половины населенного пункта - это серая зона, то есть там идут активные боевые действия.

Путин поспешил объявить о захвате Покровска, чтобы продемонстрировать свой военный успех на фоне переговоров с Вашингтоном по «мирному плану». Но реальная ситуация на фронте оказалась далека от заявленного Кремлем. И это признают не только украинские и международные военные эксперты, но и российские Z-каналы.

Под контролем ВСУ не только часть Покровска, но и соседний Мирноград, несмотря на ожесточенные попытки ВС РФ прорвать там оборону.

По оценкам DeepState, за неделю в окрестностях Покровска и Мирнограда Россия продвинулась примерно на 33 кв. км, но почти половина территории города по-прежнему остается серой зоной, а на севере сохраняются позиции украинских защитников. Общий недельный прирост вдоль всей линии фронта составил около 92 кв. км - это самый скромный показатель за последние пять недель.

Военные эксперты считают, что армия РФ начала замедляться, так как Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на критических участках. Речь идет, прежде всего, о районах Волчанска, Гуляйполя и все того же Покровска. Кроме того, прекратились туманы, благодаря чему ВСУ начали более активно использовать дроны на поле боя.

Тем не менее общая картина остается сложной для Украины.

Заявление о «взятии Покровска» стало не первым примером, когда российское руководство объявляет о победах, которые не подтверждаются фактами. В Кремле одновременно сообщили о захвате Волчанска, но карты DeepState показывают, что примерно треть города остается под контролем Украины.

Аналогичная ситуация наблюдается с Часовым Яром. Путин заявил о его «освобождении» еще летом, однако значительная часть городской территории все еще контролируется украинскими войсками.

Недавние слова Путина о том, что «Купянск фактически уже находится под контролем российских войск», также не соответствуют действительности. По данным аналитиков, половина города остается незахваченной.

