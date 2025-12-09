Блогер «Серый кот» рассказал, кто «слил» революцию в 2020 году 9.12.2025, 8:16

Белорусы оказались смелее и принципиальнее Тихановской и ее офиса.

Интервью бывшего политзаключенного, известного блогера Дмитрия Козлова («Серого кота»), в котором он рассказывает о реальных лидерах белорусской оппозиции, вызвало бурную реакцию в Сети.

Блогер на своей странице в «Фейсбуке» рассказывает, кого считает виновным в поражении революции в 2020 году:

— Появилось множество комментариев и сообщений, в которых люди и боты просят пояснений самого разного рода, пытаясь оспорить высказанные мной утверждения из этого фрагмента. Напомню ещё раз — каждый имеет право на своё личное мнение, я своё высказал, в этом и состоит суть свободы слова, за которую мы боролись до 2020 года и продолжим сейчас.

А теперь давайте перейдём к делу.

Первый вопрос, который я хочу разобрать, связан с обвинениями Тихановской в провале событий 2020 года. Сразу озвучу — я не считаю, что в поражении 2020 виновата только одна она, однако именно её решения как символического лидера протеста и её штаба, по моему (и не только) мнению, привели к стратегическим ошибкам и тому, что 100% выигрышная ситуация была полностью упущена и закончилась тем, что мы имеем сейчас.

1) Тихановская взяла деньги КГБ, записала демотивирующий видеоролик с призывом не выходить на протесты и покинула территорию Беларуси в самый важный момент.

Кто-то, возможно, возразит, что «она не профессиональный политик, слабая женщина, у которой семья, дети и муж в заложниках у режима», кроме того, «она была сломлена и запугана» силовыми структурами.

Во-первых, если ты назвался лидером, то автоматически берёшь на себя и всю полноту ответственности за протест и тех, кто в нём участвует, и его последствия — будь то поражение или победа. Каждый должен быть на своём месте и делать всё, что от него зависит для достижения поставленных целей. Что насчёт семьи, то дети Тихановской на момент выборов уже давно находились в безопасности в ЕС, в чём ей оказала содействие главный редактор «Хартии’97» Наталья Радина (помогла с эвакуацией детей во время коронавируса, когда были закрыты границы, сняла за свои деньги квартиру в Вильнюсе на первое время, провела переговоры с литовскими политиками, которые не доверяли Тихановской). Что насчёт Сергея, то он боец, герой и достойно выдержал более пяти лет лукашенковских тюрем. Весьма сомнительно и даже немножко подло пытаться использовать его заключение для оправдания собственных ошибок.

Во-вторых, опубликованное некоторое время назад видео о том, как происходил процесс общения с руководителем ОАЦ, получение денег и «высылка» Тихановской в Литву, говорит о том, что никакого принуждения и угроз там не было, как и принудительной высылки. Всё это больше похоже на сделку по капитуляции и сознательному предательству общего дела и людей, которые поверили такому «лидеру». Однако, вопреки ожиданиям режима, белорусы оказались намного смелее и принципиальнее своего кандидата, не поддавшись на провокацию.

В-третьих, уже оказавшись в безопасности за пределами Беларуси, она не спешила опровергать сказанное ранее и давать пояснения. Самое важное — она не объявила себя избранным президентом, чего ожидали миллионы белорусов, проголосовавших за неё. В тот самый момент, когда чаша весов начала склоняться в сторону народа, а вертикаль дрогнула и Лукашенко бился в истерике, Тихановская не стала поднимать власть, лежащую на земле и ожидающую, пока её возьмут (впервые Тихановская назвала себя избранным президентом только 14 ноября 2022 года).

Она неуверенно призвала людей выходить на улицы лишь спустя несколько дней и то — только по выходным. Всю остальную неделю белорусы, как ни в чём не бывало, должны были работать на режим, финансировать его и спокойно сидеть дома, не выходя из зоны комфорта, не нанося таким образом никакого вреда системе. Друзья, вы серьёзно? С диктаторскими режимами так не борются — примеры Украины, Грузии, Сербии, Литвы, Польши, Чехии, Румынии вам в помощь. Учите матчасть.

Даже когда 16 августа, на самую массовую акцию протеста по всей стране вышло не менее 0,5 миллиона человек, людей увели из центра Минска. Не были заняты стратегически важные административные здания, не были заблокированы дороги и ж/д пути, не был создан стационарный лагерь протеста и, подчеркну, не было призыва к общенациональной забастовке. По-большому счёту он должен был прозвучать намного раньше — сразу после задержания Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Виктора Бабарико, в крайнем случае — накануне выборов. Отмечу, что все эти инициативы неоднократно озвучивались многими политиками, общественными деятелями, участниками протестов, но штаб их всегда жёстко пресекал.

Прямой призыв к забастовкам мы услышали только 21 августа (до этого они лишь одобрялись Тихановской, но сама она к ним не призывала). В таких условиях колеблющаяся вертикаль быстро сориентировалась, как и неопределившийся в первые две-три недели Путин.

С одной стороны — жесточайший диктатор, выходящий с автоматом и вооружающий даже младшего сына, всем своим видом показывающий, что будет до последнего вздоха держаться за власть посиневшими пальцами (и прикрывать тех мерзавцев, которые его в этом поддержат), а с другой — нерешительный, трусливый штаб Тихановской, не желающий делать то, что должен, и боящийся взять власть.

Силовики разных чинов и разных званий связывались с некоторыми лидерами протеста и предлагали не только свою помощь, но и спрашивали, кому необходимо присягать. Они были готовы перейти на сторону народа. Но присягать было некому, потому что, ещё раз — Тихановская не объявила себя президентом. Легитимного главы государства на тот момент не было. Не было кому отдавать им приказы, а силовики — это люди военные, они вымуштрованы так, что не привыкли сами решать за себя, им нужен тот, кто отдаст приказ.

Отдельное слово стоит сказать о движениях колонн протестующих — точнее, о том, что руководство ими частично брали на себя люди, не находящиеся в Беларуси и либо плохо представляющие себе реальный маршрут, либо (что скорее всего) сознательно заводившие людей в тупики, узкие места, уводившие их из центра столицы. То, что одним из таких людей был печально известный Роман Протасевич, уже о многом говорит.

Ещё один важный негативный момент в работе штаба Тихановской — удаление от себя идейной команды борцов с режимом и замена их политическими авантюристами, бывшими лукашенковскими чиновниками и всякой агентурой, что постепенно и привело нас туда, где мы сейчас находимся — в глубокий политический кризис. Это плавно подводит нас к следующему вопросу.

2) В качестве второй причины недоверия Тихановской и её офису — отсутствие более или менее ощутимых результатов их работы.

Что можно рассматривать здесь в качестве результата и в чём он измеряется? Давайте начнём с того, что Тихановская сама заявляет в качестве своих целей и указывает это на официальном сайте. Итак, раздел «Наша миссия». Смотрим, и что мы там видим? Такие утверждения, как «Обеспечить деятельность Национального лидера Светланы Тихановской по защите интересов и прав граждан Беларуси». В 2020 году белорусы действительно объединились вокруг Тихановской как вокруг символа протестов против фальсификации выборов и избранного президента, но во многом поспособствовав провалу 2020 года, к тому же не проведя инаугурацию, она утратила эту функцию. К тому же президент в Беларуси избирается не на пожизненный срок (или мы уже и здесь переняли методы узурпатора?).

Подпункт насчёт презентации Беларуси и белорусов в отношениях с другими государствами и международными организациями, а также то, что «офис обеспечивает представительство и продвижение интересов белорусов и Беларуси как внутри страны, так и за её пределами», просто не выдерживает никакой критики, поскольку офис никак не влияет на ситуацию внутри страны. И это одна из причин, по которой США и Запад в целом снова возвращаются к переговорам с Лукашенко в качестве партнёра. Отдельно напомню про обещание Тихановской поддержки каждому офицеру и милиционеру в Беларуси, кто откажется исполнять преступные приказы диктатора и останется верен закону. Сколько их впоследствии было уволено и осуждено за правду и стойкость, кого из них она защитила и кому помогла? Как она помогает сотням белорусов, которых каждый год депортируют из Польши и Литвы обратно в лапы режима? Как она помогла, например, тому же Веремейчику?

О какой-то консолидации демократических сил сейчас и речи быть не может — напротив, мы видим постоянно растущую фрагментацию, вызванную именно «работой» офиса. Так мы подходим к следующему вопросу.

3) Деятельность Офиса Тихановской отдалила многих от политики.

Это касается как простых белорусов, так и некоторых политических профессионалов, которые либо разочаровались в белорусской политике вообще, либо просто отошли временно в тень, так как не видят возможностей реально что-то делать и влиять на управление какими бы ни было процессами, продвигать свои идеи и инициативы, не получают ответов на конструктивную критику, не видят вообще каких-либо результатов политической деятельности, а только обещания, обман и постоянные скандалы, сливы данных и попытки копировать лукашенковские методы управления.

Лучшие люди, пассионарии, которые готовы реально действовать внутри страны, несмотря на всю мощь репрессивной машины, оказываются деанонимизированы и попадают в тюрьмы с большими сроками. Так теряется доверие и разрушаются солидарность и горизонтальные связи. Не надо далеко ходить — просто посмотрите, сколько людей выходило на политические акции в Литве и Польше в 2021–2022 годах и сколько сейчас. Почему? Потому что люди не видят результатов своей деятельности, а видят они интриги, скандалы и пустую болтовню.

Последний на сегодня вопрос, ответ на который у меня попросили дать, состоит в том, почему, перечисляя тех, кого я считаю лидерами оппозиции, я упомянул Наталью Радину. Наталья Радина — это главный редактор самого крупного и популярного новостного оппозиционного портала «Хартия’97», сайта, который уже почти 30 лет публикует новости без цензуры, критикует Лукашенко, никогда не называл его президентом, чем грешат до сих пор некоторые независимые СМИ.

Кстати, недавно вышла книга Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной», там вы найдёте не только всю информацию о ней, но и ответы на вопросы об истории борьбы с диктатурой в Беларуси за последние 30 лет.

Что касается финансирования «Хартии’97», то эта информация абсолютно открыта и прозрачна — она указана на каждой странице сайта, а также в книге, о которой я сказал выше. А вот офис Светланы Тихановской таким похвастаться не может.

Друзья и недруги, жду ваших вопросов и комментариев и обещаю, что продолжение будет.

