В Литве ввели чрезвычайное положение из-за воздушных шаров из Беларуси 9.12.2025, 10:45

Руководителем действий государства при ЧС назначен министр внутренних дел Владислав Кондратович.

На всей территории Литвы вводится чрезвычайное положение из-за обнаружения воздушных шаров с контрабандой из Беларуси, представляющих угрозу интересам национальной безопасности страны, пишет LRT.

Поскольку кризис с контрабандными метеозондами из Беларуси продолжается, правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны.

«Следует отметить, что введение чрезвычайного положения на всей территории страны не создаст неудобств для населения, поскольку применяемые меры будут адресными и соразмерными, направленными исключительно на организаторов и исполнителей противоправной деятельности», — заявили в МВД.

Режим чрезвычайного положения позволит литовским ведомствам еще теснее координировать действия и заручиться поддержкой воинских частей.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщал, что на ближайшем собрании Совбеза будут обсуждать, «что такое беларусские активы и какие возможны варианты в этой области, то есть просто заморозка или конфискация белорусских активов, находящихся в Литве».

По его словам, белорусским властям «нужно признать результаты выборов 2020 года и конкретно снять санкции», а любая попытка Литвы пойти на поводу у Лукашенко закончится очень простым и прямым вопросом: «Вы поможете нам снять санкции с калийных удобрений?»

Глава МВД Литвы отмечал, что в связанную с прилетающими метеозондами контрабанду вовлечены многие граждане Литвы, однако «организаторы же этого процесса связаны с [белорусским] режимом и используются им». Он считает, что это не стихийная активность, а элемент более широкой стратегии. А блокирование литовских грузовиков в Беларуси тоже вписывается в логику гибридной атаки.

По его словам, таким образом в литовском обществе вызывают панику и «пытаются что-то выгадать» за счет логистических компаний. Глава МВД Литвы полагает, что «это обычное шулерство, не имеющее ничего общего с практикой власти демократического государства».

Еще он сообщил, что в Литве уже выбраны три компании для разработки прототипа системы, которая позволит обезвреживать контрабандные метеозонды на высоте 10 километров.

