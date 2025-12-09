Литва готовит заморозку или конфискацию активов Лукашенко
Терпение Вильнюса лопнуло.
Государственный совет обороны Литвы в середине декабря обсудит, какие активы Минска, находящиеся в Литве, могут быть заморожены или конфискованы.
«Мы говорили на Государственном совете обороны о комплексной противовоздушной обороне. Сейчас мы говорим о других вопросах, которые будут подняты на следующем Государственном совете обороны. Прежде всего, какие активы у Беларуси и какие возможны варианты в этой сфере. Речь идет о замораживании или конфискации белорусских активов, находящихся в Литовской Республике», — заявил президент страны Гитанас Науседа в эфире местного телеканала LRT.
Ранее советник президента по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулявичюс анонсировал на середину декабря заседание Госсовета обороны. Повестка не озвучивалась.
По итогам последнего заседания совета, состоявшегося в ноябре, было объявлено, что Литва в течение следующих трех лет разработает интегрированную систему противовоздушной обороны стоимостью в несколько сотен миллионов евро.
Отношения между Беларусью и Литвой обострились в октябре. Тогда на фоне активизации контрабандных поставок сигарет в Литву (это приводит к периодической остановке работы вильнюсского аэропорта, поскольку контрабандисты для переправки грузов используют метеозонды), Вильнюс решил закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью до конца ноября.
После этого выяснилось, что в Беларуси без возможности выехать в Литву остается порядка 1,8 тыс. литовских грузовиков, а также грузовые прицепы и полуприцепы. Правительство Беларуси сначала ограничило им возможность передвижения, а затем решило выпустить водителей, а автомобили оставить на спецстоянках. Литовское правительство для возвращения фур решило досрочно открыть границу, что было сделано в ночь на 20 ноября, но проблему это не решило. Минск требует переговоров на дипломатическом уровне, на что Вильнюс не соглашается.