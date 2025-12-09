Американский банк предложил заплатить инвесторам за счет продажи активов «Лукойл» 9.12.2025, 15:51

Если сделка состоится, зарубежные активы «Лукойл» купят энергетические компании.

Американский инвестиционный банк Xtellus Partners предложил Министерству финансов США использовать выручку от продажи зарубежных активов «Лукойла» для возмещения убытков американским инвесторам, потерявшим средства из-за заморозки их акций компании после вторжения России в Украину в 2022 году и дальнейших санкций США против российской компании, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

В числе пострадавших — крупные управляющие активами США, включая BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs, которые были вынуждены списать свои вложения в российские компании, включая «Лукойл».

По информации источников, Xtellus предлагает провести обмен ценных бумаг «Лукойла», принадлежащих американским инвесторам, на зарубежные активы компании. Такая схема могла бы ускорить процесс, так как западные санкции запрещают прямые денежные переводы в пользу «Лукойла».

Представители Министерства финансов США и самой компании комментариев не дали. Xtellus консультирует американского миллиардера Тодда Бели и группу инвесторов из ОАЭ Allied Investment Partners, которые участвуют в предложенной сделке.

Зарубежные активы «Лукойл» оцениваются примерно в $22 млрд и привлекают интерес крупных игроков, включая Carlyle и Chevron. Компания запросила продление крайнего срока продажи активов с 13 декабря, чтобы иметь больше времени для переговоров.

Если сделка состоится, Бели и Allied Investment Partners планируют продать зарубежные активы «Лукойла» энергетическим компаниям. Покупатели должны согласовать сделку с самой компанией и Министерством финансов США, сообщили источники.

До начала войны западные инвесторы владели более четверти акций «Лукойла», рыночная стоимость компании сейчас составляет около $50 млрд. Акции ранее входили в ключевые индексы, но были исключены в марте 2022 года после вторжения России в Украину.

