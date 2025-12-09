Десятки отказавшихся участвовать в войне солдат РФ заперли в подвале под Мариуполем 9.12.2025, 23:36

В основном туда попадают солдаты из Якутии, Бурятии и Забайкальского края.

В оккупированном поселке Мелекино под Мариуполем обнаружили подвал, где удерживают российских военнослужащих, отказавшихся воевать с Украиной. Источники Astra сообщили, что место находится на заброшенной стройке: в основном туда попадают солдаты из Якутии, Бурятии и Забайкальского края. Один из переживших заточение отметил, что военные месяцами живут в тесноте и антисанитарии. «Темнота, мрак, воздуха нет, сыро, картонки, паллеты, бутылки. Пообщался с людьми, они рассказали, что там уже по восемь месяцев, а то и по году сидят. Отказников, СОЧинцев (самовольно оставивших часть. — Прим.), дезертиров, недезертиров — всех туда сажают», — подчеркнул он.

По его словам, среди запертых в подвале есть те, кого официально считают пропавшими без вести, а иногда родственникам этих военных врут, что они заняты на передовой. Собеседник издания добавил, что выйти оттуда можно либо через боевое задание, «либо 300-м, либо 200-м» — то есть раненым или мертвым. Еще один военный из Бурятии заявил, что счет удерживаемых идет на десятки. «Один раз нас одновременно в подвале 98 человек было. Спали, разумеется, по очереди. Один, позывной „Кузя“, не выдержал, его увезли на скорой», — отметил он. Третий военнослужащий рассказал, что заточенных выводят мыться раз в месяц: «Держат как скот или еще хуже… Многие еще даже военно-врачебную комиссию не прошли, несмотря на то, что кто-то здесь сидит полгода, кто-то год, а один уже второй год сидит. Есть психически нездоровые люди, с шизофренией, с другими отклонениями».

Подвал, где держат «отказников», находится в 300 метрах от санатория, в котором отдыхают туристы. Поселок Мелекино расположен на берегу Азовского моря — в 20 километрах от Мариуполя — и находится под контролем российской армии с 2022 года.

Все прошедшие через подвал собеседники издания служили в 37-й бригаде. В феврале 2022 года она участвовала в наступлении на Киев, а затем отметилась в штурмовых операциях, в том числе в боях за Угледар. До войны воинская часть 37-й бригады в бурятской Кяхте получила прозвище «полигон смерти» — из-за частых случаев гибели среди личного состава.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com