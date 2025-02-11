Белоруска дважды выиграла молодежный чемпионат Европы по карате

Белоруска дважды выиграла молодежный чемпионат Европы по карате1
- 11.02.2025, 20:04
Ксения Дронченко выступала за сборную Польши.
Молодежный чемпионат Европы по карате завершился в Польше 9 февраля. На нем Ксения Дронченко выступала в разделе кумите (поединок с ограниченным контактом) в категории до 55 килограммов, передает «Трибуна».
Победу девушка одержала второй год подряд — выступая за польскую сборную.
В Беларуси Дронченко представляла команду Гомельской области и многократно становилась чемпионкой страны среди юниоров.
По какой именно причине девушка переехала в Польшу, неизвестно. В 2020 году спортсменка опубликовала свое фото с национальным флагом и написала:
«Сегодня я почувствовала гордость, что я белоруска, я увидела красивых, умных и добрых людей, объединенных одной целью, я осознала, что такое национальная гордость, солидарность и единство».