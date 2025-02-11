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Белоруска дважды выиграла молодежный чемпионат Европы по карате

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  • 11.02.2025, 20:04
Белоруска дважды выиграла молодежный чемпионат Европы по карате
Ксения Дронченко

Ксения Дронченко выступала за сборную Польши.

Молодежный чемпионат Европы по карате завершился в Польше 9 февраля. На нем Ксения Дронченко выступала в разделе кумите (поединок с ограниченным контактом) в категории до 55 килограммов, передает «Трибуна».

Победу девушка одержала второй год подряд — выступая за польскую сборную.

В Беларуси Дронченко представляла команду Гомельской области и многократно становилась чемпионкой страны среди юниоров.

По какой именно причине девушка переехала в Польшу, неизвестно. В 2020 году спортсменка опубликовала свое фото с национальным флагом и написала:

«Сегодня я почувствовала гордость, что я белоруска, я увидела красивых, умных и добрых людей, объединенных одной целью, я осознала, что такое национальная гордость, солидарность и единство».

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