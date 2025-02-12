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Трамп и Путин поговорили по телефону

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  • 12.02.2025, 20:09
  • 5,464
Трамп и Путин поговорили по телефону

Теперь президент США намерен позвонить Зеленскому.

Президент США Дональд Трамп и диктатор России Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор. Об этом заявил американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Американский президент охарактеризовал разговор как «продолжительный и весьма продуктивный».

По его словам, оба лидера согласились, что нужно остановить гибель людей в войне России и Украины. «Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам», — сказал Трамп.

Американский президент добавил, что мы «начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшемся разговоре, чем я и займусь прямо сейчас».

Стороны также обсудили:

Ближний Восток;

энергетику;

искусственный интеллект;

влияние доллара.

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