Трамп и Путин поговорили по телефону

Трамп и Путин поговорили по телефону17
- 12.02.2025, 20:09
- 5,464
Теперь президент США намерен позвонить Зеленскому.
Президент США Дональд Трамп и диктатор России Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор. Об этом заявил американский лидер в своей соцсети Truth Social.
Американский президент охарактеризовал разговор как «продолжительный и весьма продуктивный».
По его словам, оба лидера согласились, что нужно остановить гибель людей в войне России и Украины. «Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам», — сказал Трамп.
Американский президент добавил, что мы «начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшемся разговоре, чем я и займусь прямо сейчас».
Стороны также обсудили:
Ближний Восток;
энергетику;
искусственный интеллект;
влияние доллара.