Зеленский поговорил по телефону с Трампом

Зеленский поговорил по телефону с Трампом2
- 12.02.2025, 21:05
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Разговор длился около часа.
Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 12 февраля, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщили NV в Офисе президента Украины.
Разговор длился около часа. Журналист FT Кристофер Миллер также писал в соцсети X, что лидеры обоих государств проводили телефонный разговор.
Ранее 12 февраля Трамп (провел телефонный разговор https://charter97.org/ru/news/2025/2/12/629618/) с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор американский лидер назвал «продуктивным». По его словам, они обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и «многие другие темы».
«У меня только что был долгий и очень продуктивный телефонный разговор с Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы», — заявил Трамп.
После этого разговора президент США говорил, что планирует позвонить Зеленскому.