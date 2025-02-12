Зеленский поговорил по телефону с Трампом 2 12.02.2025, 21:05

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Разговор длился около часа.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 12 февраля, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщили NV в Офисе президента Украины.

Разговор длился около часа. Журналист FT Кристофер Миллер также писал в соцсети X, что лидеры обоих государств проводили телефонный разговор.

Ранее 12 февраля Трамп (провел телефонный разговор https://charter97.org/ru/news/2025/2/12/629618/) с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор американский лидер назвал «продуктивным». По его словам, они обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и «многие другие темы».

«У меня только что был долгий и очень продуктивный телефонный разговор с Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы», — заявил Трамп.

После этого разговора президент США говорил, что планирует позвонить Зеленскому.

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