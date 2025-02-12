закрыть
12 февраля 2025, среда, 21:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский поговорил по телефону с Трампом

2
  • 12.02.2025, 21:05
  • 1,806
Зеленский поговорил по телефону с Трампом

Разговор длился около часа.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 12 февраля, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщили NV в Офисе президента Украины.

Разговор длился около часа. Журналист FT Кристофер Миллер также писал в соцсети X, что лидеры обоих государств проводили телефонный разговор.

Ранее 12 февраля Трамп (провел телефонный разговор https://charter97.org/ru/news/2025/2/12/629618/) с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор американский лидер назвал «продуктивным». По его словам, они обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и «многие другие темы».

«У меня только что был долгий и очень продуктивный телефонный разговор с Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы», — заявил Трамп.

После этого разговора президент США говорил, что планирует позвонить Зеленскому.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый «1917-й» не за горами
Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук
В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин