Трамп назвал страну, в которой встретится с Путиным 13.02.2025, 8:38

Встреча произойдет «в не столь отдаленном будущем».

Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с нелегитимным президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме 12 февраля, его цитирует BBC.

Пока неясно, когда именно состоится эта встреча, но Трамп заявил, что это произойдет в не столь отдаленном будущем.

Президент США также заявил, что пока не планирует посещать Украину, однако не исключил возможности такого визита в будущем.

«Мы хотим положить конец этой войне, эта война – катастрофа», – добавил Трамп.

Как пишет The Hill, Трамп повторил о встрече с Путиным несколько раз и отметил, что в Саудовской Аравии они встретятся в первый раз, а затем будут наносить визиты в страны друг друга.

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