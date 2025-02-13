Трамп назвал страну, в которой встретится с Путиным
- 13.02.2025, 8:38
Встреча произойдет «в не столь отдаленном будущем».
Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с нелегитимным президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.
Об этом он сказал журналистам в Белом доме 12 февраля, его цитирует BBC.
Пока неясно, когда именно состоится эта встреча, но Трамп заявил, что это произойдет в не столь отдаленном будущем.
Президент США также заявил, что пока не планирует посещать Украину, однако не исключил возможности такого визита в будущем.
«Мы хотим положить конец этой войне, эта война – катастрофа», – добавил Трамп.
Как пишет The Hill, Трамп повторил о встрече с Путиным несколько раз и отметил, что в Саудовской Аравии они встретятся в первый раз, а затем будут наносить визиты в страны друг друга.