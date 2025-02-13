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Лукашенковские силовики боятся назвать взорвавшийся над Гомелем дрон «российским»

  • 13.02.2025, 12:51
  • 3,126
Лукашенковские силовики боятся назвать взорвавшийся над Гомелем дрон «российским»

Трусливое заявление.

В Беларуси в районе города Гомель в ночь на 13 февраля были слышны взрывы, а также фиксировалось в небе падение горящего объекта. Это произошло на фоне очередного российского удара дронами по Украине.

Близкий к лукашенковским силовикам Telegram-канал подтвердил, что в небе над Беларусью был сбит дрон, но побоялся назвать его российским.

«Сегодня в районе 00:30 над Гомелем системами ПВО ВС РБ сбит «транзитный гость. В направлении Гомеля беспилотник поплыл после работы РЭБ. «Потеря» оказалась на белорусской территории, до его попадания в воздушное пространство страны ПВО уже вело его, после чего успешно уничтожило», — написали силовики.

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