В Северной Америке нашли одно из древнейших индейских поселений 13.02.2025, 13:48

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Фото: Sturgeon Lake First Nation

Ему 11 тысяч лет.

Революционное археологическое открытие вблизи территории Первой нации озера Стерджен заставляет переосмыслить историю ранних цивилизаций коренных народов Северной Америки, пишет New Voice.

Археологи обнаружили удивительное 11 000-летнее поселение, существовавшее до контакта с европейскими колонизаторами, и являющееся одним из древнейших известных мест проживания коренных народов на континенте.

Эта замечательная находка не только бросает вызов устоявшимся представлениям о хронологии организованных обществ в регионе, но и ставит это место в один ряд с некоторыми из самых знаковых древних достопримечательностей мира, включая Великие пирамиды Египта, Стоунхендж в Англии и Гебекли-Тепе в Турции, каждое из которых является свидетельством огромного влияния ранней человеческой цивилизации.

Совет Âsowanânihk, что в переводе с языка кри означает «Место для перехода», возглавляет усилия по защите и изучению этого исторического места. Сотрудничая с археологами из Университета Саскачевана и Университета Калгари, совет, состоящий из старейшин, хранителей знаний, педагогов, молодежи и ученых, демонстрирует твердую приверженность сохранению этой бесценной части истории для будущих поколений.

Расположенный примерно в пяти километрах к северу от Принс-Альберта вдоль реки Северный Саскачеван, этот участок был первоначально обнаружен исследователем и археологом-любителем Дэйвом Рондо. Во время обследования местности Рондо заметил заметную эрозию вдоль берега реки, которая раскрыла множество артефактов, что свидетельствует о наличии значимого археологического объекта.

Дейв Рондо выразил свою глубокую реакцию на открытие, заявив: «Увидев слои истории, выходящие из почвы, я почувствовал тяжесть поколений, оглядывающихся на меня». Он подчеркнул значимость находок, отметив: «Теперь, когда доказательства подтвердили мои первоначальные инстинкты, это место бросает вызов всему, во что мы верили, и имеет потенциал изменить повествование о ранних коренных цивилизациях в Северной Америке».

Доказательства указывают на то, что это место служило долгосрочным поселением, а не временным охотничьим лагерем. Среди важных находок — каменные орудия, кострища и литические материалы, использовавшиеся при изготовлении орудий.

Доктор Гленн Стюарт подчеркнул значимость открытия, заявив, что оно бросает вызов устаревшему представлению о том, что ранние коренные народы были исключительно кочевыми.Несмотря на свою огромную значимость, объект находится под угрозой из-за лесозаготовок и промышленной деятельности. Старейшина Вилли Эрмайн и Совет Асовананик выразили обеспокоенность возможным разрушением и выступают за немедленные меры защиты. Первая нация озера Стерджен и совет призывают местные, провинциальные и национальные заинтересованные стороны поддержать усилия по сохранению и изучению этого исторического объекта.

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