Лукашенко возвращает Беларусь в индустриальную эпоху 5 6.06.2026, 15:50

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Пока мир переживает пост-индустриализацию.

Пока весь мир переживает пост-индустриализацию, когда рабочая сила перетекает из промышленности в сферу услуг, в Беларуси наблюдается обратный процесс. В последние годы в стране растет доля занятых в промышленности, но падает – в ИТ, отмечает сайт «Белорусы и рынок».

По официальным данным Белстата, в промышленном секторе в 2025 году было занято 24,2% белорусских работников. Это на 0,4 процентных пункта больше, чем было в 2022 году, и на 0,9 больше, чем в 2018-м.

Таким образом, промышленность по-прежнему является ведущей сферой занятости в Беларуси.

В то же время снижается количество занятых в секторе информации и связи. Если в 2022 на нее приходилось 3,3% белорусских работников, то теперь – лишь 2,9%.

Также снижение произошло в сельском хозяйстве, которое три года назад аккумулировало 8,6% работников, а сейчас 7,8%. Разница превышает целый процент, что для такого короткого промежутка времени довольно много.

Заметно выросла категория «другие виды деятельности», которые не попадают в крупнейшие сектора экономики – до 28,3%.

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