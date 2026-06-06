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Звездный актер получил столетние гибриды Harley-Davidson и электрические Land Rover

  • 6.06.2026, 15:28
Звездный актер получил столетние гибриды Harley-Davidson и электрические Land Rover
Фото: HBO

Джейсон Момоа решил осовременить свои винтажные автомобили и мотоциклы.

Актер Джейсон Момоа решил осовременить винтажные автомобили и мотоциклы из своей коллекции. Они получили электрифицированные установки.

Необычный тюнинг мотоциклов и авто Джейсона Момоа выполнили для нового сезона его телешоу «На дороге» (On The Roam), которое снимает НВО. Об этом рассказывает сайт Electrek.

Фото: HBO

Интересный проект помогла воплотить в жизнь компания Electrogenic, которая специализируется на электрификации старинных авто и мотоциклов. Всего для звезды «Аквамена» и «Игры престолов» таким образом конвертировали пять транспортных средств.

Мотоциклы Harley-Davidson Model FD 1921 года и Model JD 1924 и 1927 годов получили электромотор на 15 л. с. и 260 Н∙м в заднем колесе. Он дополнил бензиновый двигатель, который развивает 20 л. с. и 68 Н∙м. Также установили съемные батареи емкостью 2,7 кВт∙ч и современные дисковые тормоза.

Фото: HBO

Байки Harley-Davidson не только стали быстрее, но и способны проехать 80 км на электротяге. Зарядка занимает 2,5 часа. К тому же, электромотор теперь выполняет роль стартера (его в этих мотоциклах нет).

Фото: HBO

Внедорожники Land Rover стали электромобилями, сохранив фирменную систему полного привода. Модель 1949 года оснастили 204-сильным мотором и батареей на 48 кВт∙ч. Запас хода превышает 240 км.

Фото: HBO

Оригинальный автодом Land Rover Dolomite 1961 года (один из 150 выпущенных) имеет электромотор на 163 л.с., но большую батарею емкостью 62 кВт∙ч. Внутри появилась индукционная плита.

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