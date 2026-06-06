Азия переживает свой «украинский момент» в энергетике 6.06.2026, 15:36

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Мировой рынок временно лишился до 20% прежних потоков углеводородов.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке и резкое сокращение поставок через Ормузский пролив стало катализатором глобального энергетического перехода. Аналитики называют происходящее для Азии «украинским моментом» — кризисом, который заставляет страны ускоренно перестраивать свою энергетику и снижать зависимость от нефти и газа, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам экспертов, мировой рынок временно лишился до 20% прежних потоков углеводородов. Несмотря на использование резервов, альтернативных маршрутов и дополнительных поставок, цены на нефть удерживаются около отметки в 100 долларов за баррель и остаются крайне волатильными.

Первая реакция многих государств носит антикризисный характер. Богатые страны расширяют субсидии и снижают налоги на энергоносители, тогда как развивающиеся экономики вводят меры экономии. Так, на Филиппинах обсуждаются четырехдневная рабочая неделя, ограничения на использование кондиционеров и программы бесплатного общественного транспорта.

Одновременно ускоряются инвестиции в возобновляемую энергетику. В Европе программа AccelerateEU стимулирует покупку электромобилей и тепловых насосов, а также развитие зарядной инфраструктуры. Франция увеличивает субсидии на «зеленые» технологии, Германия и Испания ускоряют подключение новых энергетических проектов.

Эксперты проводят параллели с нефтяными кризисами 1970-х годов, которые привели к масштабным изменениям в мировой энергетике. Однако сегодня главным двигателем трансформации становятся электрификация, солнечная энергетика и системы накопления энергии.

По мнению аналитиков, нынешний переход все чаще определяется не только климатическими целями, но и вопросами национальной безопасности, а ключевую роль в нем начинают играть сами потребители и бизнес.

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