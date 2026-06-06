Foreign Affairs: Китай неверно оценивает себя 6.06.2026, 15:52

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Слепые пятна Пекина препятствуют реальным реформам.

Китайское руководство все чаще признает нарастающие проблемы страны — от замедления экономического роста до демографического кризиса и технологической зависимости. Однако, как считают западные аналитики, Пекин по-прежнему не готов признать глубинные причины этих трудностей, предпочитая бороться с последствиями, а не с источниками проблем, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

В последние годы власти КНР открыто говорят о кризисе на рынке недвижимости, росте долгов регионов, старении населения и уязвимости перед внешними технологическими ограничениями. Для решения этих задач Пекин наращивает субсидии, поддерживает стратегические отрасли, стимулирует потребление и пытается стабилизировать финансовую систему.

Тем не менее критики считают, что большинство мер остаются косметическими. Вместо обсуждения структурных проблем — усиления роли государства в экономике, концентрации власти, ограниченной конкуренции и слабой обратной связи внутри политической системы — официальная риторика объясняет трудности внешним давлением или временными перекосами развития.

По мнению экспертов, такой подход ограничивает возможности для настоящих реформ. Например, власти признают слабый внутренний спрос, но продолжают делать ставку на расширение производства, рассчитывая, что рост доходов населения последует автоматически. Аналогичным образом решаются проблемы перепроизводства, долгов и технологического отставания.

Авторы исследования проводят исторические параллели с Британской империей конца XIX века и Советским Союзом периода позднего Брежнева. В обоих случаях руководство осознавало наличие проблем, но избегало пересмотра фундаментальных принципов управления, что в итоге лишь ускорило накопление внутренних противоречий.

При этом эксперты не прогнозируют скорого кризиса в Китае. Наиболее вероятным сценарием называют длительный период адаптации к более низким темпам роста, усилению государственного контроля и приоритету вопросов безопасности над экономической эффективностью.

Для США и Европы важно понимать не только реальные уязвимости Китая, но и то, как их оценивает само китайское руководство. Именно это, по мнению аналитиков, будет определять дальнейший курс китайской политики и характер глобального соперничества в ближайшие десятилетия.

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