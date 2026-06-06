Как союзники США учатся выстраивать новую стратегию взаимодействия с Трампом 1 6.06.2026, 15:38

Это проявляется в ускоренной милитаризации и росте оборонных бюджетов.

В последние месяцы усиливается тенденция, при которой союзники США в Европе и Азии вынуждены пересматривать свои подходы к взаимодействию с Вашингтоном на фоне политики президента США Дональда Трампа. По оценкам экспертов Филипа Гордона и Мары Карлин, ключевым сдвигом становится постепенный отход от прежней модели, в которой американские гарантии воспринимались как безусловные и долгосрочные, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

В Европе это проявляется в ускоренной милитаризации, росте оборонных бюджетов и стремлении к более автономной системе безопасности. Одновременно усиливается готовность использовать экономические инструменты давления даже против США, если их политика воспринимается как угроза интересам союзников. В отдельных случаях это уже привело к демонстративным шагам, направленным на снижение зависимости от американской военной и политической поддержки.

В Азии ситуация развивается сложнее. Япония, Южная Корея и другие партнеры США увеличивают оборонные расходы, но при этом остаются более зависимыми от американского военного присутствия и ядерного сдерживания. На этом фоне растет обеспокоенность возможным изменением позиции США по ключевым вопросам региональной безопасности, включая Тайвань и сдерживание Китая.

Общим для всех регионов становится снижение уровня доверия к автоматичности американских обязательств. Это подталкивает союзников к разработке альтернативных сценариев безопасности — от углубления регионального сотрудничества до обсуждения ранее немыслимых шагов, включая элементы самостоятельного ядерного сдерживания.

Одновременно усиливается понимание, что простого «возврата к прежнему порядку» может не произойти даже при смене администрации в Вашингтоне. Поэтому союзники все чаще действуют исходя из долгосрочного расчета, а не ожидания политического цикла в США. Это меняет саму природу трансатлантических и тихоокеанских союзов, превращая их из системы гарантий в систему условного сотрудничества, где каждая сторона все больше страхуется от возможных изменений поведения партнера.

В этих условиях ключевым фактором становится не только военная сила, но и политическая предсказуемость. Именно ее снижение, по мнению аналитиков, и подталкивает союзников к ускоренной перестройке стратегий. В результате формируется новая логика международных отношений, в которой доверие уступает место прагматичному расчету и многоуровневому сдерживанию рисков.

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