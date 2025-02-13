Александр Хацкевич вернулся жить в Украину 1 13.02.2025, 17:34

Александр Хацкевич

Известный белорусский тренер и футболист живет в Киеве.

Бывший наставник сборной Беларуси по футболу Александр Хацкевич вскоре после работы в Польше вернулся жить в Украину. О причинах он рассказал в интервью Sport.ua.

«Решил, что буду здесь. Я бы три года назад не выезжал. Но тогда нужно было решить вопрос с документами и должен был находиться в Польше. Сейчас, когда есть возможность ездить и работать по всей Европе, вернулся туда, где мне комфортно. Хотя, конечно, никому не пожелаешь того, что сейчас чувствуют украинцы. В Киеве еще не так страшно. У меня есть друзья в Харькове, Сумах, Чернигове, Запорожье. У них гораздо опаснее, но они не хотят уезжать из родного города. Все разъехаться тоже не могут. Я со своей стороны тоже чем могу помогаю. И самостоятельно, и участием в поединках в поддержку украинской армии», — сказал 51-летний Хацкевич.

По словам тренера, у него есть варианты по трудоустройству в странах бывшего СССР, а также предложения из Таиланда и Индонезии. Но у белоруса, вернувшегося в Украину в сентябре прошлого года, «другие планы» и пока что он не собирается уезжать.

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