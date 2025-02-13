Правительство РФ распродало почти 70% золота из ФНБ 9 13.02.2025, 22:40

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Для наполнения бюджета.

Правительство России устроило масштабную распродажу золота из Фонда национального благосостояния, чтобы наполнить федеральный бюджет, где каждый третий рубль уходит на армию и войну, передает The Moscow Times.

За последние два года объемы золота на балансе ФНБ сократились почти на 70%, следует из данных Минфина РФ: если на 1 января 2023 года это было 554,9 тонны, то на 1 января 2025 года — уже лишь 187,7 тонны.

За 2023 год «золотой запас» ФНБ похудел на 196 тонн, или 35%, а по итогам прошлого года — сократился еще вдвое, или на 171 тонну.

Золото из фонда для покрытия дефицита бюджета-2024 Минфин продавал почти каждый месяц: 26 тонн в июне, около 5 тонн в июле, столько же в августе, 0,7 тонны в сентябре, 9 тонн в октябре, 4 тонны в ноябре.

В декабре, на фоне пика расходов, которые превысили 7 триллионов рублей за месяц, запасы золота в ФНБ сократились разом на 92 тонны. При этом только 58,9 тонны, по данным Минфина, были использованы для покрытия дефицита бюджета (он превысил 4 триллиона рублей). Еще около 30 тонн правительство, вероятно, продало для реализации «определенных проектов», отмечает «Интерфакс». Какие именно проекты получили финансирование за счет золота ФНБ, Минфин не уточняет.

Золото наряду с китайскими юанями входит в ликвидную часть ФНБ — то есть еще не потраченные средства. Хотя общий объем фонда на начало года составлял $116,8 млрд, в ликвидной части «кубышки» оставалось лишь $37,4 млрд.

Перед началом войны в ФНБ, который изначально создавался для «софинансирования» пенсий граждан, а затем превратился в источник латания бюджетных дыр, находилось $113,5 млрд ликвидных активов. Таким образом, за три года боевых действий правительство израсходовало две трети денег фонда, или $76 млрд, направив 6,5 трлн рублей на покрытие дефицита бюджета и влив сотни миллиардов рублей в госкорпорации, которым потребовались спасение от санкций и средства на мегапроекты Кремля.

В пересчете на рубли в ликвидной части ФНБ осталось 3,8 трлн рублей. «В случае резкого падения цен на нефть этого хватит не более чем на полгода финансирования бюджетных расходов», — предупреждает Михаил Задорнов, в прошлом министр финансов и председатель правления банка ФК «Открытие».

Исчерпание значительной части ФНБ стало «оборотной стороной» масштабного бюджетного стимула, в результате которого в стране резко вырос оборонный заказ и зарплаты, указывает Задорнов. По итогам 2022-25 гг он оценивает размер этого стимула в 20 трлн рублей, или 10% ВВП. Объем ликвидной части ФНБ сейчас уже меньше 2% ВВП, хотя до войны составлял 7,4% ВВП, отмечает Задорнов.

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