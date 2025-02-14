Вице-президент США Вэнс сделал заявление после встречи с Зеленским 14.02.2025, 20:56

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Джей Ди Вэнс

США намерены «довести дело до конца».

США хотят, чтобы война России против Украины завершилась. При этом необходим продолжительный мир.

Как передает РБК-Украина, об этом после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

- Мы хотим, чтобы закончилась война, мы хотим, чтобы убийства остановились, но мы хотим достичь продолжительного мира, а не конфликт в Европе через несколько лет, - отметил вице-президент США.

Вэнс уточнил, что был проведен ряд «хороших диалогов» о том, как достичь продолжительного мира вместе. И таких диалогов будет еще больше в ближайшие дни, недели и месяцы.

Также у вице-президента поинтересовались, какие будут дальнейшие действия, если Украина будет не готова садиться за стол переговоров с Россией.

По словам Вэнса, по этому вопросу «уже есть продвижение вперед».

«Во-первых, есть прекрасные участники украинской делегации. Есть наш невероятный госсекретарь Марко Рубио, есть генерал Келлог (спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог - ред.). Для нас важно собраться вместе и начать разговаривать», - отметил вице-президент.

Также он добавил, что переговоры необходимы, чтобы «довести дело до конца».

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