Вице-президент США Вэнс сделал заявление после встречи с Зеленским
- 14.02.2025, 20:56
- 1,798
США намерены «довести дело до конца».
США хотят, чтобы война России против Украины завершилась. При этом необходим продолжительный мир.
Как передает РБК-Украина, об этом после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
- Мы хотим, чтобы закончилась война, мы хотим, чтобы убийства остановились, но мы хотим достичь продолжительного мира, а не конфликт в Европе через несколько лет, - отметил вице-президент США.
Вэнс уточнил, что был проведен ряд «хороших диалогов» о том, как достичь продолжительного мира вместе. И таких диалогов будет еще больше в ближайшие дни, недели и месяцы.
Также у вице-президента поинтересовались, какие будут дальнейшие действия, если Украина будет не готова садиться за стол переговоров с Россией.
По словам Вэнса, по этому вопросу «уже есть продвижение вперед».
«Во-первых, есть прекрасные участники украинской делегации. Есть наш невероятный госсекретарь Марко Рубио, есть генерал Келлог (спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог - ред.). Для нас важно собраться вместе и начать разговаривать», - отметил вице-президент.
Также он добавил, что переговоры необходимы, чтобы «довести дело до конца».