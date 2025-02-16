Украина ударила по армии РФ новым оружием из США

Украина ударила по армии РФ новым оружием из США2
- 16.02.2025, 15:13
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M712 Copperhead ювелирно разносят российские позиции.
ВСУ продолжают усиливать ударную мощь своей артиллерии. 47-я бригада «Магура» впервые применила американские высокоточные снаряды M712 Copperhead, уничтожив российский наблюдательный пункт.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Снаряды M712 Copperhead наводятся лазерным лучом, что позволяет с высокой точностью поражать командные пункты, склады с боеприпасами, укрепленные позиции и технику в укрытиях, пишет «Диалог.UA».
Российскому противнику не скрыться, не спастись, и даже средства радиоэлектронной борьбы не помогут, отмечено в сообщении МО. На опубликованном видео показано, что снаряды M712 Copperhead используются с самоходной артиллерийской установки M109 A6 Paladin.
Наведение осуществляется с беспилотника, оснащенного лазерным целеуказателем. Хотя точная модель дрона не раскрывается, ранее украинская компания Skyeton интегрировала лазерное наведение в свой разведывательный беспилотник ACS-3 Raybird, что позволяет предположить его использование в этой операции.
Что такое M712 Copperhead?
M712 – это корректируемый 155-мм артиллерийский снаряд, разработанный в США еще в 1970-х годах.
Он обладает двумя типами боевых частей: Осколочно-фугасная – для уничтожения живой силы противника. Кумулятивная – для борьбы с бронетехникой.
Его дальность – от 3 до 16 км, а наведение осуществляется с помощью лазерного луча, что делает попадание максимально точным.
США впервые применили этот снаряд в 1991 году во время войны в Персидском заливе.
Украина уже эффективно использует Copperhead
Ноябрь 2024 – украинские силы спецопераций поражают вражескую башню с оборудованием во время Курской операции.
Январь 2025 – ВСУ уничтожают российское бетонное укрепление в Херсонской области.
Февраль 2025 – 47-я бригада впервые применяет Copperhead в Сухопутных войсках Украины.
Эти три подтвержденных случая показывают, что украинская армия все активнее использует высокоточное вооружение, превращая дальнобойную артиллерию в мощный инструмент уничтожения российских сил.
Параллельно с поставками Copperhead Украина получает 1,6 миллиона артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы.
Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности. Финансирование поставок обеспечено до апреля, но работа в этом направлении будет продолжаться и дальше.
Боеприпасы закупаются по всему миру, используя дипломатические и промышленные возможности Чехии. Большая часть поставленных снарядов – 155-мм, но также есть боеприпасы калибром свыше 100 мм.
«Мы не можем терять темп: Украине нужно помогать, пока она не сможет полностью защитить себя самостоятельно», – заявил Петр Павел.
Что это значит для Украины?
Превосходство в дальнобойной артиллерии – точные удары по российским позициям с минимальными расходами снарядов. Уничтожение ключевых объектов противника – штабы, склады с боеприпасами, укрепления.
Наращивание боеприпасов – поставки 1,6 млн снарядов позволят ВСУ вести затяжные бои без нехватки боекомплекта. Россия продолжает терять преимущество в дальнобойных боях, а ВСУ превращают российские позиции буквально в руины точными ударами.