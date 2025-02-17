Семь взрывов: дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае
- 17.02.2025, 8:03
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Начался пожар.
В ночь на понедельник, 17 февраля, в Краснодарском крае прогремели взрывы. Российские Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотников и пожаре на Ильском НПЗ, пишет New Voice.
По данным российского Telegram-канала Shot, обломки одного из беспилотников якобы упали возле станицы Северской неподалеку от нефтеперерабатывающего завода, вызвав пожар.
Местные жители насчитали семь взрывов.
В то же время Telegram-канал Mash сообщает, что взрывы были слышны в Кавказском районе и Славянске-на-Кубани.
Ильский НПЗ был введен в эксплуатацию в 2001 году. В настоящее время на предприятии работают около 900 человек. Завод занимается приемом, хранением и переработкой углеводородного сырья. Готовая продукция отгружается как автомобильным, так и железнодорожным транспортом. На предприятии функционируют пять установок по переработке нефти, обеспечивающих общую производительность до 3 млн тонн нефти в год.