Лукашенко рассказал, что будет с Wildberries в Беларуси 2 17.02.2025, 14:35

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На совещание с диктатором была глава маркетплейса.

Лукашенко получил от правительства предложения по развитию маркетплейса Wildberries в Беларуси. Об этом диктатор сообщил 17 февраля на встрече с крупным бизнесом. Среди приглашенных была в том числе учредитель Wildberries Татьяна Ким.

«Они готовы расширяться здесь и продавать. Вопрос: что продавать? «Мы стремимся к импортозамещению. Наш рынок небольшой, но мы хотели бы занять этот рынок своим производством». И так далее и тому подобное. Если так — милости просим», — отметил Лукашенко.

Правитель уточнил, что «еще надо учесть одну вещь».

«Я не хочу, чтобы исчезли магазины шаговой доступности, маленькие магазинчики и так далее. Я не хочу, чтобы была монополия крупных сетей. И не хочу, чтобы у кого-то были такие условия, а у этих — эдакие, — сказал Александр Лукашенко. — Но если кто-то модернизировался и продвинулся в будущее, а Wildberries работает именно так (я уже боюсь, что вся торговля скоро перейдет в интернет), такие предприятия мы будем поддерживать. Но любое предприятие должно работать на Беларусь, на государство. Тогда у меня никаких не будет к вам претензий».

Ранее у белорусских властей возникали вопросы к работе Wildberries. Также чиновники обсуждали с руководством этого маркетплейса развитие инфраструктуры в Беларуси, открытие логистических центров, урегулирование вопросов «двойного налогообложения».

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