США и РФ согласовали четыре принципа по итогам переговоров по Украине 1 18.02.2025, 17:52

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Марко Рубио

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

США и Россия согласовали четыре принципа по итогам переговоров в Саудовской Аравии, заявил госсекретарь США Марко Рубио во вторник, 18 февраля, сообщает CNN (перевод — nv.ua).

По его словам, эти принципы предусматривают:

- Восстановление функциональности посольств в Вашингтоне и Москве.

- Назначение высокопоставленной команды со стороны США, которая будет помогать вести переговоры и работать над завершением войны против Украины таким образом, который будет устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон.

- Начало обсуждения, анализ и изучение как геополитического, так и экономического сотрудничества, которое может завершить войну.

- Пятеро из тех, кто был на переговорах в Саудовской Аравии будут оставаться вовлеченными в этот процесс, чтобы обеспечить его продуктивность.

Пять человек, о которых сказал Рубио, — это он сам, советник по национальной безопасности Майк Уолтц, специальный посланник Стив Уиткофф, а также глава МИД РФ Сергей Лавров и главный советник российского диктатора Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

«Президент Трамп хочет остановить убийства; Соединенные Штаты стремятся к миру и используют свою силу в мире, чтобы объединить страны. Президент Трамп — единственный лидер в мире, который может убедить Украину и Россию согласиться на это», — добавил Рубио.

По словам госсекретаря США, «одного телефонного звонка, за которым следует одна встреча, недостаточно для установления длительного мира».

Встреча российской и американской делегаций состоялась во вторник, 18 февраля, в городе Эр-Рияд.

По словам Ушакова, участвовавшего в переговорах, «был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые могли быть затронуты».

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