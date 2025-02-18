Япония пересматривает подход к атомной энергетике 18.02.2025, 23:25

После Фукусимы страна закрывала АЭС, но теперь передумала.

Правительство Японии объявило о намерении увеличить зависимость страны от ядерной энергии, чтобы удовлетворить быстро растущие потребности в электричестве таких весьма энергоемких отраслей, как производство полупроводников и обучение искусственного интеллекта, пишет ВВС.

Таким образом Япония фактически отказывается от своего решения свернуть в стране ядерную энергетику, принятого после аварии на АЭС в Фукусиме 14 лет назад.

Если тогда власти объявили курс на «снижение зависимости от ядерной энергии», то новая энергетическая стратегия, одобренная японским кабинетом министров во вторник, напротив, призывает «использовать ядерную энергию по максимуму».

По плану, подготовленному японским Министерством экономики, торговли и промышленности, уже к 2040 году атомная энергетика должна обеспечивать 20% всего энергопотребления страны. Это в два с лишним раза выше, чем сейчас (8,5%).

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Вызванное им цунами унесло более 18 тысяч жизней, уничтожив целые города и затопив реакторы АЭС «Фукусима-1».

В смысле радиоактивного загрязнения по своим масштабам авария уступала только катастрофе 1986 года в Чернобыле. Поэтому не только Япония, но и несколько других стран решили по меньшей мере затормозить развитие этой отрасли — а со временем и отказаться от нее полностью.

14 лет спустя ликвидация последствий трагедии на «Фукусиме» все еще продолжается.

Если до катастрофы в стране работали 54 коммерческих ядерных реактора, производивших 30% электроэнергии в стране, то на сегодня их осталось 14.

Принятый правительством план должен еще пройти утверждение в парламенте страны, где его должны обсудить в ближайшие месяцы.

Входивший в состав правительственного комитета по подготовке новой стратегии депутат Даисиро Ямагива заявил журналистам, что «страна, которая 90% своих энергоносителей получает из-за рубежа», больше не может игнорировать ядерные источники энергии — тем более если она собирается выполнять свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

Эксперты предупреждают, что увеличение зависимости японской экономики от атомной энергии будет довольно рискованным и совершенно точно — весьма затратным. Однако власти страны утверждают, что это не столько вопрос выбора, сколько необходимость.

«В связи с конфликтом в Украине и войной на Ближнем Востоке непросто стало приобрести даже ископаемое топливо, — объяснил он в интервью корреспондентке ВВС в Токио Шайме Халил. — Энергоресурсов в Японии нет, а потому необходимо использовать то, что есть, максимально сбалансированно».

Ямагива добавил, что энергетическая нагрузка в стране быстро растет, и основные драйверы этого спроса — центры обработки данных программами искусственного интеллекта и заводы по производству полупроводников.

Экологическая организация Greenpeace осудила планы правительства Японии.

«Нет оправдания тому, чтобы продолжать полагаться на атомную энергетику, которая остается токсичной десятки тысяч лет, производит радиоактивные отходы, требующие долгосрочного менеджмента, и привносит риски в случае землетрясений или терроризма», — заявили в Greenpeace.

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