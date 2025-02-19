Четвертый крупный российский НПЗ остановился 1 19.02.2025, 21:47

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Сызранский НПЗ «Роснефти» атаковал беспилотник.

Сызранский НПЗ «Роснефти» приостановил переработку нефти из-за пожара, возникшего посла атаки беспилотника в ночь на 19 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По словам собеседников агентства, на заводе, который выпускает ежегодно 800 тысяч тонн бензина и 1,5 млн тонн дизтоплива, загорелась единственная работающая установка первичной переработки нефти АВТ-6. Еще одна установка — АВТ-5, мощностью вдвое меньше первой, — находится в технологическом простое.

Из-за аварии в Сызрани «Роснефть», по словам источников Reuters, в среду резко снизила отгрузки топлива на самарской группе НПЗ: бензина Аи-92 было реализовано на четверть меньше (1800 тонн), а поставки АИ-95 упали вдвое, до 1200 тонн.

Сызранский НПЗ стал четвертым заводом, приостановившим производство в 2025 году из-за череды атак украинских БПЛА.

24 января прекратил отгрузки Рязанский НПЗ — крупнейший завод «Роснефти», на который приходится 5% всей нефтепереботки в России. Спустя две недели предприятие вернулось к работе, но с неполной загрузкой. Лишь на 60% мощности, по словам источников Reuters, работает Волгоградский НПЗ «Лукойла», который попал под удар БПЛА 3 февраля. Работа завода, который является крупнейшим поставщиком топлива для Южного федерального округа, возобновилась 12 февраля, но в неполном режиме.

Продолжает простаивать Астраханский ГПЗ «Газпрома», выпускающий бензин и дизтопливо для южных регионов. Он попал под удар в ночь на 4 февраля, а его ремонт может затянуться на месяцы, говорили источники Reuters. По их оценке, из-за череды налетов БПЛА в начале 2025 года Россия потеряла 10% мощностей НПЗ.

В прошлом году из-за атак дронов и проблем с ремонтом объемы нефтепереработки в России упали до 12-летнего минимума — 267 млн тонн. Экспорт нефтепродуктов сократился на 9%, до 113,7 млн тонн. Ответом правительства стало засекречивание статистики. В мае Минэнерго перестало передавать в Росстат оперативные данные по выпуску бензина, а в августе «гриф секретно» был наложен на статистику по выпуску дизельного топлива. «Зачастую статистические данные о производстве моторных топлив, публикуемые Росстатом, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа», — объясняло ведомство.

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