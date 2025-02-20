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Песцов в Беларуси больше нет

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  • 20.02.2025, 16:50
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Песцов в Беларуси больше нет

Звероводство падает.

К началу нынешнего года в белорусских организациях, занимающихся разведением пушных зверей, совсем не осталось песцов, которых еще в 2022 насчитывалось 24 особи, а в 2015 году – 1,2 тысячи, пишет «Белорусы и рынок».

По данным Белстата, лисиц осталось всего 49 особей, тогда как три года назад их насчитывалось 541, а в 2015 году – 2,56 тыс.

По-прежнему остается значимое количество норок – 157 тыс., хотя по сравнению с 2020 годом, когда количество этих животных достигало максимума (226 тыс.), численность упала в полтора раза.

В 2024 году разведением пушных зверей клеточного содержания в Беларуси занимались 5 юрлиц внутри «Белкоопсоюза».

Концепция развития звероводческой отрасли в стране была пересмотрена в 2015 году. Тогда было приостановлено выращивание лисицы и песца.

Позже в Беларусь за счет бюджета был завезен скандинавский генотип норки – «короткоостная». Однако, как видно в цифрах статистики, после непродолжительного роста численности норок, тенденция к сокращению вернулась.

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