Экс-глава КНБ Казахстана: Трамп завербован КГБ с 1987 года под позывным «Краснов»13
- 22.02.2025, 10:59
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Будущего президента США вербовали как бизнесмена.
Президент США Дональд Трамп был завербован российскими спецслужбами еще в 1987 году.
С таким неожиданным заявлением выступил экс-председатель КНБ Казахстана Альнур Мусаев.
На своей странице в Facebook он сообщил, что Трамп имеет псевдоним «Краснов».
«В 1987 году я служил в 6 Управлении КГБ СССР в Москве. Наиболее важным направлением работы 6 Управления была вербовке бизнесменов капиталистических стран. Именно в тот год нашим Управлением был завербован 40-летний бизнесмен из США Дональд Трамп под псевдонимом «Краснов», - написал Мусаев.
Интересно, что о связи президента США с Россией он писал еще в 2018 году. Тогда он утверждал, что «Дональд Трамп сидит на крючке у ФСБ и заглатывает наживку все глубже и глубже».
«Об этом свидетельствуют многочисленные косвенные факты, опубликованные в СМИ. Есть такое понятие как вербуемость объекта. По своему опыту оперативной работы в КГБ-КНБ могу точно сказать- Трамп относится к категории идеально вербуемых людей. У меня нет сомнений, что у России имеется компромат на Президента США, что в течение многих лет Кремль продвигал Трампа на пост Президента главной мировой державы», - говорилось в сообщении.