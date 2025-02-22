Минское «Динамо» завоевало Суперкубок Беларуси по футболу

Минское «Динамо» завоевало Суперкубок Беларуси по футболу1
- 22.02.2025, 18:18
Команда взяла верх над гродненским «Неманом» со счетом 2:0.
Футболисты минского «Динамо» стали победителями Суперкубка Беларуси – 2025.
В финале, который прошел на стадионе ФК «Минск», столичная команда взяла верх над гродненским «Неманом» со счетом 2:0.
В первом тайме на 41-й минуте отличился Евгений Шевченко с передачи Дениса Гречихо.
Во второй половине встречи на 57-й минуте забил Роман Бегунов.
Данный трофей стал первым в истории клуба. Рекордсмен по количеству титулов — борисовский БАТЭ. «Желто-синие» выигрывали Суперкубок восемь раз.