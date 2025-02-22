Минское «Динамо» завоевало Суперкубок Беларуси по футболу 1 22.02.2025, 18:18

Команда взяла верх над гродненским «Неманом» со счетом 2:0.

Футболисты минского «Динамо» стали победителями Суперкубка Беларуси – 2025.

В финале, который прошел на стадионе ФК «Минск», столичная команда взяла верх над гродненским «Неманом» со счетом 2:0.

В первом тайме на 41-й минуте отличился Евгений Шевченко с передачи Дениса Гречихо.

Во второй половине встречи на 57-й минуте забил Роман Бегунов.

Данный трофей стал первым в истории клуба. Рекордсмен по количеству титулов — борисовский БАТЭ. «Желто-синие» выигрывали Суперкубок восемь раз.

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