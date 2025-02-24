Большая пресс-конференция Зеленского: главные заявления украинского лидера 24.02.2025, 0:14

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Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Готов обменять должность на мир и не признает требования США о $500 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ провел пресс-конференцию. Глава государства заявил, что готов оставить пост, если это будет означать мир для Украины, что выборы пройдут после окончания военного положения, рассказал о переговорах с США относительно ресурсного соглашения и отреагировал на недавние резкие выпады президента США Дональда Трампа.

NV публикует главные заявления Зеленского на пресс-конференции 23 февраля:

• Зеленский готов оставить пост президента в случае, если это будет означать мир для Украины: «Могу поменять это на НАТО. Если есть такие условия».

• Зеленский верит, что президент США Дональд Трамп хочет и поможет Украине закончить войну. При этом, по мнению Зеленского, США считают, что прекращение огня и есть окончание войны.

• США не остановили помощь Украине, одобренную предыдущей администрацией, но и не объявляли о новой помощи. «В дороге находится еще 15 млрд долларов».

• Зеленский предлагает через неделю-две обсудить формат гарантий безопасности для Украины в одной из столиц Европы. 24 февраля в Киеве состоится саммит, в котором примут участие 37 лидеров государств: 13 офлайн и 24 онлайн.

• Если Украину пока не принимают в НАТО, стране необходимы гарантии безопасности в виде финансирования 800-тысячной украинской армии.

• Проведение выборов во время войны невозможно, а сам вопрос является форматом давления на Украину.

«Как будет это проходить? Как будут голосовать военные, люди за границей, в Харьковской, Сумской областях? Как можно признать выборы, на которых не будет голосовать половина населения?.. Что будет с Купянском, если оттуда происходит эвакуация людей? А что будут делать люди за границей? Как подготовить инфраструктуру? А наблюдатели приедут на фронт? Какое количество их приедет в Сумскую, Харьковскую область? А в Покровск хотят наблюдатели? Как можно признать выборы, на которых не будет голосовать половина населения, потому что просто не сможет?»

• В случае прекращения помощи от США Украина потеряет 20% поддержки. «Мы рассчитываем на продолжение поддержки».

• Украина получила от США $100 млрд помощи и поэтому не будет признавать требования администрации Дональда Трампа по ресурсному соглашению, которое предусматривает возврат $500 млрд или $350 млрд. Помощь от администрации Джо Байдена передавалась Украине как гранты.

• В ходе переговоров о ресурсном соглашении США настаивали на создании фонда со 100% американской собственностью. Также Вашингтон предложил возвращать американскую помощь с процентами в пропорции 1:2, то есть Украина должна была бы вернуть такую помощь вдвойне. Это допустимая основа соглашения, но процент 100% недопустимо большой.

«Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев».

• Переговоры с США о заключении договоренности продолжаются, и в проекте этого документа уже отсутствует сумма в $500 млрд и требования по процентам. Украина готова обсуждать вариант, в котором взносы в фонд складываются как 50 на 50.

• Закончить войну на этой неделе с гарантиями безопасности для Украины невозможно.

• Украина не будет признавать невыгодные соглашения, и если США заключат с Россией сделку об Украине без участия Киева, договор не будет иметь успеха, потому что Украина не подтвердит его условия.

• Украина не получала от США предупреждений о том, что Starlink могут отключить, но должна быть готова к такой возможности.

• Зеленский прокомментировал резкие слова Дональда Трампа в его адрес.

«Я законно избранный президент, не через какую-то силу пришел к власти. Меня выбрали 73%… После окончания военного положения будут выборы, и люди сделают свой выбор. Не собираюсь быть десятилетия во власти, но и Путину быть у власти над территориями Украины не дадим. Поэтому и боремся».

• Зеленский заявил, что не обижается на слова Трампа о «диктаторе» и что для него важно, что о нем думают украинцы.

• Показатели доверия к президенту — 65%, а не 4%, как утверждает Трамп. Информация о «4%» является дезинформационной атакой россиян, и Зеленский предлагает Трампу вести с ним прямой диалог, «чтобы понять, что происходит».

• Зеленский поручил за два месяца разобраться с проблемными вопросами контракта для 18−24-летних. Это, в частности, касается добровольцев, которые пошли на войну до появления такого контракта.

• Украина в 2025 году доведет долю собственного вооружения до 50%. В 2024 году Украина произвела 154 артиллерийские системы — больше, чем все страны НАТО вместе взятые.

• Украинские ракеты-дроны Паляниця, Пекло и Рута уже имеют военные успехи и поражают цели. Также Украина работает над созданием аналога американской системы ПВО Patriot.

• КНДР потеряла в войне против Украины более 4000 бойцов и готова отправить 1,5−2 тысячи солдат для восполнения потерь.

• Курская область позволит Украине совершить обмен на оккупированные украинские территории, и этот ресурс поможет Украине, «когда мы дойдем до вопроса территориальной целостности».

• Зеленский считает целесообразным расследование в отношении генералов на предмет «служебной халатности»: «…Там был вопрос не только территорий. Когда стоит вопрос борьбы за те или иные украинские земли — погибает большое количество людей. На каждом этом километре погибали люди». Президент заявил, что уважает старший офицерский состав, но за гибель солдат должно отвечать непосредственное руководство.

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