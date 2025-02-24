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Во время матча НХЛ в лицо комментатора прилетела шайба

  • 24.02.2025, 1:23
Во время матча НХЛ в лицо комментатора прилетела шайба

Журналист находился за бортиком между скамеек запасных.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Баффало» и «Рейнджерс» шайба неожиданно прилетела в лицо комментатора Роба Рэя, пишет ZN.ua.

В концовке первого периода защитник «Рейнджерс» Уилл Борген попытался выбросить шайбу по борту за пределы своей зоны, но попал в бровь журналисту и рассек ее.

Журналист находился за бортиком между скамеек запасных. Далее Рэй продолжил работу у микрофона, несмотря на травму, сумев быстро остановить кровотечение.

56-летний Рэй является бывшим хоккеистом, на счету которого 15 сезонов в НХЛ.

НХЛ — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. НХЛ является самой престижной хоккейной лигой мира.

Стоит отметить, что после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину НХЛ не отстранила большое количество россиян, выступающих в лиге.

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