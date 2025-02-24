Во время матча НХЛ в лицо комментатора прилетела шайба
- 24.02.2025, 1:23
Журналист находился за бортиком между скамеек запасных.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Баффало» и «Рейнджерс» шайба неожиданно прилетела в лицо комментатора Роба Рэя, пишет ZN.ua.
В концовке первого периода защитник «Рейнджерс» Уилл Борген попытался выбросить шайбу по борту за пределы своей зоны, но попал в бровь журналисту и рассек ее.
Журналист находился за бортиком между скамеек запасных. Далее Рэй продолжил работу у микрофона, несмотря на травму, сумев быстро остановить кровотечение.
56-летний Рэй является бывшим хоккеистом, на счету которого 15 сезонов в НХЛ.
НХЛ — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. НХЛ является самой престижной хоккейной лигой мира.
Стоит отметить, что после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину НХЛ не отстранила большое количество россиян, выступающих в лиге.