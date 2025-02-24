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Врач назвал лучший завтрак для гипертоников

  • 24.02.2025, 5:15
Врач назвал лучший завтрак для гипертоников

Поддержит здоровье артерий и нормализует давление.

Состояние артерий играет ключевую роль в поддержании общего здоровья и предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний. Один из самых простых способов укрепить их – правильно начать день с полезного завтрака.

Что именно есть на завтрак при гипертонии объясняет Marca.

Какой завтрак поддерживает здоровье артерий?

Кардиолог Майкл Тваймен из Apollo Cardiology (Сент-Луис) советует включать в утренний рацион белки, клетчатку и листовую зелень. Такой сбалансированный подход помогает регулировать артериальное давление и поддерживать сосуды в хорошем состоянии.

Белок – основа питания

Белок необходим не только для восстановления тканей, но и для контроля аппетита. Употребление богатых белком продуктов, таких как яйца, греческий йогурт или тофу, способствует:

• Длительному чувству сытости, снижая вероятность нездоровых перекусов.

• Стабилизации уровня сахара в крови, предотвращая резкие скачки инсулина, которые могут привести к метаболическим нарушениям.

Клетчатка – надежная защита сосудов

Клетчатка – еще один незаменимый элемент здорового завтрака. Продукты, содержащие ее в большом количестве (овсянка, фрукты, семена), обладают рядом полезных свойств:

• Снижение уровня «плохого» холестерина (ЛПНП), что способствует здоровью сосудов.

• Контроль веса за счет продления чувства сытости, что помогает поддерживать оптимальное давление.

• Улучшение пищеварения, что положительно сказывается на общем самочувствии.

Листовая зелень – кладезь полезных веществ

Шпинат, капуста, мангольд и другая листовая зелень содержат минимум калорий, но богаты важными элементами:

• Антиоксиданты, которые снижают воспалительные процессы и защищают клетки от повреждений.

• Калий, балансирующий уровень натрия и способствующий нормальной работе сердца.

• Витамины (A, C, K) и минералы, включая фолиевую кислоту и железо, необходимые для поддержания общего здоровья.

Как подчеркивает доктор Тваймен, формирование таких пищевых привычек играет важную роль в поддержании здоровья артерий и профилактике заболеваний сердца.

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