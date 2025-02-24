Сигнал для белорусов: в России вводят комиссию за прием старых долларов 24.02.2025, 8:56

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Ждать ли такой меры в Беларуси?

В России банки начали вводить комиссию за прием долларов старого образца. Об этом сообщает российское издание «Большой город».

Некоторые российские банки официально ввели комиссию за прием долларов номиналом 100 или 50 долларов, выпущенных до 1995 года.

Банки объясняют такие меры санкционными ограничениями и ростом числа поддельных банкнот. Они рекомендуют сдавать купюры нового образца.

Некоторые банки вместо комиссий устанавливают крайне невыгодные курсы покупки долларов. При этом сами они утверждают, что дефицита валюты нет.

Белорусы также рассказывали, что периодически сталкиваются с трудностями при обмене американской валюты на рубли. Однако официально в банках заявляют, что запрета на принятие долларов старого образца нет.

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