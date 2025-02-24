Главком ВСУ впервые назвал цифру ликвидированных за три года россиян 3 24.02.2025, 10:11

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Александр Сырский

Сырский подвел итоги трех лет полномасштабной войны.

За три года с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину безвозвратные потери армии страны-агрессора в личном составе составляют около 250 тысяч человек.

Об этом заявил 24 февраля главком ВСУ Александр Сырский.

«Продвижение на востоке дается оккупантам дорогой ценой. За три года противник потерял почти 870 тысяч солдат и офицеров (из них безвозвратные потери россиян составляют около 250 тысяч человек), более 10,1 тысячи танков, 21,1 тысячи боевых бронированных машин, 23,3 тысячи артсистем», —заявил он.

Главком ВСУ отдельно указал, что «мир не верил, что мы выстоим, но украинский народ достойно сдерживает удары врага».

«Мы разгромили российскую наступательную группировку, отбросили захватчиков от Киева, освободили север Украины, Харьковщину и Херсон. Силы обороны Украины вернули более 50% территории, оккупированной россиянами после 24 февраля 2022 года, провели ряд эффективных оборонительных, а также наступательных операций», — заявил Сырский.

Кроме того, главком ВСУ назвал Курскую операцию Сил обороны «проявлением способности действовать асимметрично», которое предотвратило вражеское наступление на Сумскую и Харьковскую области.

«Киев, который россияне стремились получить „за три дня“, стоит и через три года. В 2022-м агрессор хотел отсечь нас от моря, готовил высадку десанта возле Одессы. А сегодня Черноморский флот РФ фактически прекратил существование — мы загнали его остатки в бухты Новороссийска. При поддержке западных партнеров и собственными усилиями мы усиливаем оборонительные способности, на фоне продолжения оборонительной операции проводим реорганизацию Вооруженных сил для повышения их эффективности», — подытожил Сырский.

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