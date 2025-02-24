Белорус Протас оформил ассистентский хет-трик в матче НХЛ

Белорус Протас оформил ассистентский хет-трик в матче НХЛ1
- 24.02.2025, 10:21
Овечкин забил три гола.
«Вашингтон» одолел «Эдмонтон» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ – 7:3 (2:1, 3:0, 2:2), пишет hockey.by.
Белорусский нападающий «Кэпиталз» Алексей Протас начал матч в стартовой тройке нападения с Александром Овечкиным и Диланом Строумом. Уроженец Витебска отметился ассистентским хет-триком, а также сыграл 15:40 (19 смен), три раза бросил по воротам, допустил одну потерю, совершил один перехват и завершил встречу с показателем полезности «+3».
В сезоне у Протаса 50 (23+27) очков в 55 матчах при показателе полезности «+29». До повторения прошлогоднего рекорда Егора Шаранговича по очкам за один регулярный чемпионат – девять баллов. До конца регулярки НХЛ «Вашингтон» сыграет еще 25 матчей.