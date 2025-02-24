BMW сбил семейную пару с детской коляской в Минске

BMW сбил семейную пару с детской коляской в Минске7
- 24.02.2025, 10:34
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Происшествие попало на видео.
Жесткое ДТП случилось 23 февраля в столице. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел около 18:00 на улице Есенина. Водитель BMW остановился, чтобы пропустить пешеходов, однако дальше все пошло не по плану.
В какой-то момент иномарка сорвалась с места и сбила семейную пару с детской коляской.
Происшествие попало на видео. Стоит сразу отметить, что эти кадры не для слабонервных.
Мужчину и пятимесячного ребенка доставили в больницу. Как позже выяснилось, причина ДТП оказалась очень банальной: водитель перепутал педали газа и тормоза. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.