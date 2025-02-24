Пустая болтовня и реальные последствия Константин Сонин

24.02.2025, 10:40

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Константин Сонин

Ни реплики Трампа, ни символические жесты реальности не меняют.

Мои друзья, недавно начавшие следить за американской политикой, оглушены инфошумом. Нигде политика не обсуждается с такой интенсивностью, круглосуточно, на десятке крупных телеканалов, и на сотнях каналов поменьше, тысячах и десятках тысяч форумов, подкастов и блогов. Лучшие американские политики проводят в эфире часы, если не дни, каждую неделю. Американцы живут в этом оглушительном мире с детства и как-то умеют – кто разбираться, что ей нужно, кто – игнорировать. Иностранца оглушает.

Тем более любого человека оглушает Дональд Трамп – мегафигура в современном информационном пространстве. Его способность привлекать к себе внимание несравнима ни с кем из живущих политиков и велика по историческим меркам. Рузвельт, Кеннеди, Рейган, Обама, чемпионы своих эпох, были бы младенцами по сравнению с ним в 2025 году. И, так же как они, он создал армию, в миллионы, поклонников, которые не могут жить без его слов. Мир для них состоит из его слов.

Любой наблюдатель Трампа-политика знает, какая огромная разница есть между тем, что он говорит как президент и тем, что он реально делает. Пообещал построить стену с Мексикой, ничего не построил, кроме слов – и трамписты реально верят, что построил. И так во всем – жесты в символическом пространстве радикальны (перенос посольства в Израиле в Иерусалим! встреча с Ким Чен Ыном на границе! выход из Парижского соглашения по климату! говорил одно и то же с Путиным в Хельсинки!), но реальных последствий у этих жестов либо нет, либо они минимальны.

Так же и сейчас. За последнюю неделю Трамп наговорил невероятной ерунды про Русско-украинскую войну, нагородив, среди прочего, прямого вранья. Якобы это Украина напала на Россию. Для его поклонников и это не вранье – они же, см. стену, живут в реальности его слов. Это, кстати, не особенно ново – и поклонники Рузвельта, и Кеннеди, и Обамы прекрасно жили в мире их слов, и сейчас ещё живут. Министр иностранных дел Рубио встретился с Лавровым в Рияде, а вице президент Вэнс произнёс зажигательную речь в Мюнхене. Но ни реплики Трампа, ни символические жесты реальности не меняют.

Реальность состоит в том, что Россия напала на Украину, российские солдаты гибнут в огромном количестве, Украину защищают не слова иностранных политиков, а сила украинской армии, крепость украинских государственных институтов и единство украинского народа. От слов Трампа это не меняется.

От слов Трампа также не меняется то, что дружба с Путиным за счёт Украины не в интересах США и американского народа. От слов Трампа не меняется то, что американцы, в большинстве, знают, кто на кого напал, что Путин сидит без выборов, убив своих основных оппонентов, уже четверть века, а Зеленский отложил выборы на время войны. Реакция на слова Трампа даже среди членов его партии, за пределами ярых поклонников, такова, что ему уже приходится откатить назад на словах.

Упаси Боже, я не имею в виду, что слова президента США ничего не значат. Они много чего значат. Американская военная помощь Украине будет замедлена, ослаблена, а то и вообще в какой-то момент остановлена. Украине и балтийским странам придётся полагаться куда больше на Великобританию, Францию, Германию, Польшу, Швецию и т.п. Слова Трампа ослабят желание путинского окружения избавиться от Путина, втянувшего Россию в бессмысленную и затратную авантюру, и продлят войну. Больше людей погибнет, и тем, кто бьётся за прекращение боевых действий, вывод российских войск с оккупированных территорий и компенсацию нанесенного ущерба Украине, станет труднее.

Но эти слова ни в каком смысле не означают, что Украине конец, а путинский режим не преступен и вечен. Он преступен и не вечен.

Константин Сонин, Telegram

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