Названо число пустующих домов в Беларуси 7 24.02.2025, 10:50

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Счет идет на десятки тысяч.

В Беларуси насчитывается около 35 тысяч пустующих домов. Все они внесены в специальный реестр.

В нем можно не только посмотреть характеристики того или иного объекта, но и в режиме онлайн увидеть его местоположение, фото, узнать возраст и состояние дома. Доступ к реестру открытый и бесплатный.

В 2024 году продажи пустующего жилья выросли на 40% по сравнению с 2023-м. Куплено 1369 домов, около 60% — за 1 базовую величину.

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