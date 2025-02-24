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«Отдали бы хорошим людям за вкусняшки»

  • 24.02.2025, 11:10
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«Отдали бы хорошим людям за вкусняшки»

Белорусы пожаловались, что никто не хочет забирать их дома в деревне даром.

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала, как утверждает, «ничей дом», так как, с ее же слов, «хозяин устал продавать» эту недвижимость. Комментаторы, конечно, заинтересовались предложением, кто-то тоже рассказал про свой бесхозный дом, пишет «Телеграф».

«Дом ничей! Живите, кто хотите», — сказано на растяжке на доме. В комментариях автор ролика сказала, что он находится недалеко от Столбцов Минской области.

«У нас дом от бабушки имеется бесхозный. Никому не нужен. Отдали бы хорошим людям за вкусняшки. Единственный минус — нет на него документов, нужно делать, и в деревне в нескольких домах только люди живут!» — утверждает одна комментаторша.

Она рассказала, что рядом с этим бесхозным домом течет река Лань. «И лес, и асфальт по всей деревне, автолавка приезжает, и в 4 км райцентр! Но нет желающих, вот и стоит, пропадает хороший домик», — пожаловалась пользовательница TikTok.

Еще один юзер рассказал о бесхозном доме бабушки в Несвижском районе: «Стоит бесхозный и никому не нужный, а дедушкин дом закопали под землю и посадили сверху кукурузу, деревня вымирает».

«Да, заселишься, порядок наведешь, и хозяин объявится. Вот и живи», — написала другая комментаторша.

«Сыр бесплатным не бывает», — отметила пользовательница TikTok.

На вопрос комментаторши «Это шутка или всерьез?» автор видео ответила, что «в каждой шутке есть доля правды». И, судя по другим комментариям опубликовавшей ролик, цена у этого дома все же есть, то есть он не бесплатный.

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