ЕС ввел новые санкции против белорусского режима

ЕС ввел новые санкции против белорусского режима1
- 24.02.2025, 11:45
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Целый ряд ограничительных мер.
В третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Совет ЕС принял широкомасштабный 16-й пакет экономических и индивидуальных санкций против РФ. Пакет затрагивает важные секторы российской экономики.
Как пишет «РБК-Украина», санкции затрагивают и белорусский режим.
«Сегодняшний пакет включает дополнительные ограничительные меры в отношении Беларуси, которые отражают торговые санкции, согласованные против Российской Федерации, а также другие меры, такие как ограничения по продаже или предоставлению услуг и программного обеспечения, депозитов и криптовалютных кошельков, а также транспортных перевозок», — пишет издание.
Кроме того, Совет ввел новый критерий включения в перечень лиц, организаций или органов, которые поддерживают или получают выгоду от военно-промышленного комплекса Беларуси.