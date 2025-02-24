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ЕС ввел новые санкции против белорусского режима

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  • 24.02.2025, 11:45
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ЕС ввел новые санкции против белорусского режима

Целый ряд ограничительных мер.

В третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину Совет ЕС принял широкомасштабный 16-й пакет экономических и индивидуальных санкций против РФ. Пакет затрагивает важные секторы российской экономики.

Как пишет «РБК-Украина», санкции затрагивают и белорусский режим.

«Сегодняшний пакет включает дополнительные ограничительные меры в отношении Беларуси, которые отражают торговые санкции, согласованные против Российской Федерации, а также другие меры, такие как ограничения по продаже или предоставлению услуг и программного обеспечения, депозитов и криптовалютных кошельков, а также транспортных перевозок», — пишет издание.

Кроме того, Совет ввел новый критерий включения в перечень лиц, организаций или органов, которые поддерживают или получают выгоду от военно-промышленного комплекса Беларуси.

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