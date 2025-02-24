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Кая Каллас ответила Трампу

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  • 24.02.2025, 11:51
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Кая Каллас ответила Трампу
Кая Каллас
Фото: Getty Images

Сообщения, которые поступают из США, содержат российские нарративы.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что нельзя проводить президентские выборы в Украине до завершения войны.

Об этом она сказала журналистам перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел в понедельник, 24 февраля.

Каллас прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, который назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором».

«Эти заявления достаточно интересны. Я имею в виду, о „диктаторе“. Во-первых, когда я услышала это, то была уверена, что он делает ошибку и смешивает двух людей, потому что у (российского диктатора Владимира — ред.) Путина не было выборов, в России не было выборов 25 лет», — отметила она.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что Зеленский был избран президентом Украины на свободных и честных выборах. Каллас также подтвердила, что во время войны выборы проводить нельзя.

«Многие страны имеют в своих конституциях положения о том, что выборы проводить нельзя, потому что на выборах вы всегда боретесь между собой, а не в ситуации, когда у вас есть фактически внешний враг, на которого вы должны сосредоточить свою силу», — подчеркнула она.

Кроме того, Каллас добавила, что сообщения, которые поступают из США, содержат российские нарративы.

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