Кая Каллас ответила Трампу 4 24.02.2025, 11:51

5,522

Кая Каллас

Фото: Getty Images

Сообщения, которые поступают из США, содержат российские нарративы.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила, что нельзя проводить президентские выборы в Украине до завершения войны.

Об этом она сказала журналистам перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел в понедельник, 24 февраля.

Каллас прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, который назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором».

«Эти заявления достаточно интересны. Я имею в виду, о „диктаторе“. Во-первых, когда я услышала это, то была уверена, что он делает ошибку и смешивает двух людей, потому что у (российского диктатора Владимира — ред.) Путина не было выборов, в России не было выборов 25 лет», — отметила она.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула, что Зеленский был избран президентом Украины на свободных и честных выборах. Каллас также подтвердила, что во время войны выборы проводить нельзя.

«Многие страны имеют в своих конституциях положения о том, что выборы проводить нельзя, потому что на выборах вы всегда боретесь между собой, а не в ситуации, когда у вас есть фактически внешний враг, на которого вы должны сосредоточить свою силу», — подчеркнула она.

Кроме того, Каллас добавила, что сообщения, которые поступают из США, содержат российские нарративы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com