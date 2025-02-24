IT-гиганты с белорусскими корнями снова ставят рекорды прибыли 24.02.2025, 11:53

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Причем растет не только выручка, но и расширяется география.

Компания EPAM совсем чуть-чуть недотянула до рекордного 2022 года по уровню доходов. IT-гигант опубликовал годовой отчет, пишет Tochka.by.

За 2024-й выручка компании составила $4,72 млрд. Это на $0,8 млрд больше, чем годом ранее, но все еще на $0,1 млрд меньше рекордной суммы, которая была у EPAM в 2022-м.

По сообщению пресс-службы EPAM, такое стало возможным благодаря довольно успешному VI кварталу 2024-го. За последние три месяца прошлого года компания получила почти $1,25 млрд выручки. Это также рекорд последних двух лет.

«Суммарная чистая прибыль EPAM по итогам 2024 года выросла почти на 9%, или на $37,4 млн, и составила $454,5 млн», – говорится в сообщении.

Глобальный штат сотрудников компании в 2024 году также вырос на 15%. Этому поспособствовала сделка по покупке Neoris и First Derivative, а также инвестиции в привлечение специалистов в Индии, Западной и Центральной Азии.

За 2022 год EPAM получил рекордную за все время выручку – $4,82 млрд. По сравнению с 2021-м она выросла почти на 30%, или более чем на $1 млрд.

Оптимистичными были прогнозы аналитиков компании и по дальнейшему росту выручки: по итогам 2023 года планировалось преодолеть планку в $5 млрд. Но не случилось.

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