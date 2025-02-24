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Почему Беларусь может быть одной из ключевых тем для Мерца

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  • 24.02.2025, 11:58
  • 7,070
Почему Беларусь может быть одной из ключевых тем для Мерца
Фридрих Мерц
Фото: Getty Images

Действия Лукашенко ему явно не понравятся.

Германия проголосовала за смену правительства. На досрочных выборах в бундестаг, состоявшихся в воскресенье, 23 февраля, победил оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС, набрав 28,5 процента голосов.

Канцлером Германии станет глава партии Фридрих Мерц.

Во время предвыборной кампании политик сделал несколько заявлений, которые будут иметь последствия для Беларуси.

Мерц обещает в первый день на посту канцлера закрыть путь в Германию для нелегальных мигрантов, которых лишат возможности подать прошение на получение убежища.

«Не секрет, что подавляющее большинство нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через Беларусь, стремится оказаться именно в Германии. Ворота в Германию в ближайшем будущем закроются, а значит и поток нелегалов, попытающихся запрыгнуть в «последний вагон», возрастет. И тут решение за Лукашенко: сдерживая нелегальную миграцию, он может сделать шаг в сторону улучшения отношений с ЕС; содействуя нелегальной миграции, он наживет себе лишь дополнительных противников в Европе», — отмечает политолог Александр Фридман.

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